汐止14歲少年「不明原因」墜樓 搶救1小時不治

新北市汐止區1名14歲少年，今（7日）上午不明原因從住處7樓頂墜落，家屬聽到墜樓巨大聲響，奪門而出，赫見愛子倒臥血泊，驚慌打119求助，經醫院搶救1小時仍傷重不治。汐止警方正調查少年墜樓原因中。

新北市汐止警分局汐止派出所今天上午11時23分接獲民眾報案稱，忠孝東路 1棟7層樓民宅，驚傳有民眾墜樓。警方趕抵得知墜樓的是14歲少年，少年的父母發現愛子墜樓後，趕緊打119報案，將墜樓少年送往汐止國泰醫院搶救，經過醫護人員搶救1小時後，仍於中午12時24分傷重不治。

汐止派出所同仁趕往現場拉起封鎖線採證，並調閱周邊監視器畫面，初步了解墜樓少年是從住處7樓頂墜落，正調查少年的生活狀況，與事發前的心理狀態，釐清這起墜樓意外的原因。

警方調查，案發前，就讀國中3年級的少年獨自從7樓住處走上頂樓後墜樓，排除外力介入；據指出，少年墜樓前幾天，曾與父親因管教問題發生爭吵，懷疑可能因此想不開，但也不排除還有其他原因導致他墜樓。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

