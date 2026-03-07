為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市員警疏導交通遭追撞 右手肘受傷送醫

    2026/03/07 14:27 記者鄭景議／台北報導
    台北市文山第一分局交通分隊1名員警，今日中午12時許騎著警用機車正在執行交通疏導勤務時，在文山區興隆路4段遭後方轎車追撞。（記者鄭景議翻攝）

    台北市文山第一分局交通分隊1名員警，今日中午12時許騎著警用機車正在執行交通疏導勤務時，在文山區興隆路4段遭後方轎車追撞。員警倒地後導致右手肘受傷，隨即被送往萬芳醫院救治，所幸無生命危險。警方獲報到場處理，確認雙方酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

    警方表示，今日中午12時9分，該名交通分隊員警正騎乘警用機車，在興隆路4段76-1號前執行交通疏導工作。當時員警正準備前往下一個執勤點，卻疑似未被後方駕駛注意，遭到轎車右前車頭直接碰撞警用機車後車尾。強大撞擊力導致員警連人帶車摔倒受傷，轎車駕駛則未受傷。

    文山二分局交通分隊獲報後火速派員抵達現場處置，並維持現場秩序。受傷員警隨後由救護車送往萬芳醫院，經醫師診治確認傷勢集中在右手肘，目前仍在醫院救治觀察中。事故造成警車後車尾碰損，轎車則是右前車頭毀損，現場零件散落。

    警方在現場對雙方進行酒精測試，確認酒測值均為0，初步排除了酒後駕車的情形。由於該路段正值中午時段，警方已依規定完成現場測繪與事故攝影，並調閱路口監視器影像以還原碰撞瞬間。目前全案已交由交通大隊依道路交通事故處理辦法進行研判，釐清相關肇事責任。

    熱門推播