    國1八堵段恍神撞匝道「導頭」翻車 駕駛這動作保命

    2026/03/07 14:15 記者林嘉東／基隆報導
    42歲蔡姓男子今天上午駕駛小客車行經北向2.3公里處時，失控撞上出口匝道的「導頭」，整輛車翻覆，車頭嚴重受損，還好他有綁安全帶，幸運逃過一劫。（記者林嘉東翻攝）

    國道1號北向八堵路段今（7日）上午發生驚險翻車事故。1名42歲蔡姓男子駕駛小客車行經北向2.3公里處時，疑似因精神不濟恍神，失控撞上出口匝道的「導頭」，整輛車翻覆在國道內線車道上，還好蔡男當時有綁安全帶，車輛翻覆後仍能自行爬出脫困，逃過一劫。

    國道警察大隊勤務指揮中心今天上午11時10分接獲通報指稱，國道1號北向2.3公里八堵路段有車輛翻覆，立即調派巡邏車前往處理，並同步通知交控中心與119派員馳援。警消趕抵現場時，發現蔡男的車翻覆在內線及外側車道間，零件散落一地。

    警方調查，42歲的蔡姓男子當時正行經該路段，疑因一時恍神，車頭不慎撞擊出口匝道導頭，劇烈撞擊力道導致車輛瞬間翻覆，還好事故發生時，蔡男依規定繫妥安全帶，身體被穩穩固定在座位上，未因翻滾而拋出車外或撞擊車內硬物。

    救護人員抵達後，對蔡男進行檢傷，確認他意識清醒，且無明顯外傷，警方隨即對蔡酒測酒測值為零，詳細肇事原因仍有待後續進一步調查釐清。該起事故已於上午11時47分順利排除，恢復全線通車。

    國道警方呼籲，無論是駕駛還是前後座乘客，繫妥安全帶是遇到突發狀況時最後的保命符，此次事故駕駛能毫髮無傷，安全帶功不可沒。

