LINE好友甜喊「老公」 55歲男暈船險丟100萬積蓄

55歲男陷戀愛交友圈套，險遭騙100萬。（警方提供）

苗栗縣頭份市一名55歲未婚男子，近日突然有陌生女子透過通訊軟體Line加為好友，該男與對方經過多次交談，感受到戀愛的滋味，對方甚至已「老公」稱呼該名男子，近期並鼓吹男子投資美金並匯款到指定帳戶，該男昨（6）日下午1點多前往農會匯款時，行員感到不對勁，通報警方後經一番勸說，終於阻止男子匯款，男子的愛情幻想破滅，但至少保住100萬積蓄。

頭份警方指出，員警獲報到場了解狀況，男子稱100萬為房屋裝潢費用，但說法前後讓員警感到不一致，警方徵得男子同意後查看LINE對話紀錄，發現有一名女子與彭男對話親密，且誘導投資美金及如何至農會提領巨額現款，以及如何避免行員、警方詢問等。

請繼續往下閱讀...

警方一看為典型的假交友詐騙手法，員警與農會職員耐心勸說男子，與其對話的女子真實身分可能是名壯漢，甜言蜜語皆是假象，男子才驚覺遭詐騙未匯出款項。

頭份警分局表示，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，民眾如有接獲網友愛情攻勢，要求交付提款卡或匯款等情形，均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況應冷靜面對謹慎求證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法