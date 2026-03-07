為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    LINE好友甜喊「老公」 55歲男暈船險丟100萬積蓄

    2026/03/07 14:08 記者蔡政珉／苗栗報導
    55歲男陷戀愛交友圈套，險遭騙100萬。（警方提供）

    55歲男陷戀愛交友圈套，險遭騙100萬。（警方提供）

    苗栗縣頭份市一名55歲未婚男子，近日突然有陌生女子透過通訊軟體Line加為好友，該男與對方經過多次交談，感受到戀愛的滋味，對方甚至已「老公」稱呼該名男子，近期並鼓吹男子投資美金並匯款到指定帳戶，該男昨（6）日下午1點多前往農會匯款時，行員感到不對勁，通報警方後經一番勸說，終於阻止男子匯款，男子的愛情幻想破滅，但至少保住100萬積蓄。

    頭份警方指出，員警獲報到場了解狀況，男子稱100萬為房屋裝潢費用，但說法前後讓員警感到不一致，警方徵得男子同意後查看LINE對話紀錄，發現有一名女子與彭男對話親密，且誘導投資美金及如何至農會提領巨額現款，以及如何避免行員、警方詢問等。

    警方一看為典型的假交友詐騙手法，員警與農會職員耐心勸說男子，與其對話的女子真實身分可能是名壯漢，甜言蜜語皆是假象，男子才驚覺遭詐騙未匯出款項。

    頭份警分局表示，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，民眾如有接獲網友愛情攻勢，要求交付提款卡或匯款等情形，均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況應冷靜面對謹慎求證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播