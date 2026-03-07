為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    又見毒駕？男拒檢倒車衝撞警遭圍捕到案 查扣安毒、喪失煙彈

    2026/03/07 13:45 記者洪美秀／新竹報導
    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市有毒品前科吳姓男子昨天（6日）下午駕車行經竹市光復路與食品路口時，因交通違規，東勢派出所員警何佳澤上前取締違規行為，結果吳男拒檢逃逸，警方開啟警報器及警示燈騎警車追查，吳男駕車先是衝撞路口汽車後，見員警騎警車追上來竟倒退撞倒員警後再加速逃逸，造成何佳澤左腳及尾椎擦挫傷，警方獲報後擴大調閱沿線監視器，今天（7日）凌晨攔截圍捕吳男到案，全案依毒品及相關刑責移送偵辦。

    新竹市警察局第二分局表示，昨天（6日）13時30分許，東勢派出所警員何佳澤在光復路與食品路口取締交通違規車輛時，該車駕駛假意配合後突然拒檢逃逸。員警立即開啟警報器及警示燈，於後方保持100公尺安全距離尾隨追蹤查察。該車行經光復路與學府路口時先撞擊民眾車輛，未停車又倒車企圖逃逸，並衝撞何員騎乘的警用機車，造成何員左腳及尾椎擦挫傷，經送醫治療後已無大礙。

    警方隨後擴大調閱沿線路口監視器影像追查涉案車輛動向，今天（7日）凌晨在攔截圍捕吳男案，並當場查扣安非他命及依託咪酯煙彈等毒品。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例、刑法妨害公務及公共危險等罪嫌移送台灣新竹地方檢察署偵辦，除溯源追查毒品來源，針對吳男無照駕駛等交通違規依法舉發，並移置保管車輛及扣繳牌照。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播