又見毒駕？男拒檢倒車衝撞警遭圍捕到案 查扣安毒、喪失煙彈

又見毒駕肇禍！新竹市毒品人口吳姓男子拒檢駕車衝撞竹市員警，今遭圍捕到案。（記者洪美秀翻攝）

新竹市有毒品前科吳姓男子昨天（6日）下午駕車行經竹市光復路與食品路口時，因交通違規，東勢派出所員警何佳澤上前取締違規行為，結果吳男拒檢逃逸，警方開啟警報器及警示燈騎警車追查，吳男駕車先是衝撞路口汽車後，見員警騎警車追上來竟倒退撞倒員警後再加速逃逸，造成何佳澤左腳及尾椎擦挫傷，警方獲報後擴大調閱沿線監視器，今天（7日）凌晨攔截圍捕吳男到案，全案依毒品及相關刑責移送偵辦。

新竹市警察局第二分局表示，昨天（6日）13時30分許，東勢派出所警員何佳澤在光復路與食品路口取締交通違規車輛時，該車駕駛假意配合後突然拒檢逃逸。員警立即開啟警報器及警示燈，於後方保持100公尺安全距離尾隨追蹤查察。該車行經光復路與學府路口時先撞擊民眾車輛，未停車又倒車企圖逃逸，並衝撞何員騎乘的警用機車，造成何員左腳及尾椎擦挫傷，經送醫治療後已無大礙。

警方隨後擴大調閱沿線路口監視器影像追查涉案車輛動向，今天（7日）凌晨在攔截圍捕吳男案，並當場查扣安非他命及依託咪酯煙彈等毒品。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例、刑法妨害公務及公共危險等罪嫌移送台灣新竹地方檢察署偵辦，除溯源追查毒品來源，針對吳男無照駕駛等交通違規依法舉發，並移置保管車輛及扣繳牌照。

