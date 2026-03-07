退休壽險經理涉吸金5000萬 檢聲押禁見

北檢昨深夜以遠雄人壽通訊處前經理陳麗妙涉犯銀行法罪嫌重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。（資料照）

退休保險經理竟成非法吸金主嫌。遠雄人壽通訊處前經理陳麗妙，涉嫌自2004年起長達19年期間，利用深耕保險業多年建立的專業形象與人脈，對外招攬虛構的「優質信託憑證」，宣稱年利率最高可達12%，至少詐騙4名投資人、吸金逾5000萬元。台北地檢署昨發動搜索並約談陳女到案，深夜以陳女涉犯銀行法罪嫌重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢調調查，陳麗妙在擔任遠雄人壽通訊處經理期間，利用掌握大量高資產客戶名單機會，涉嫌假借某知名人壽公司名義，私下向熟客推銷未經核准的優質信託憑證，拋出保證保本，且年息6%至12%為誘餌，在當前低利率環境下吸引不少退休族與老客戶陸續加碼。

請繼續往下閱讀...

據悉，受害者因感念陳女過去提供的保險服務，對其專業建議深信不疑，直至去年因利息發放異常，受害者察覺有異向檢調檢舉，才踢爆這場長達近20年的吸金騙局。初步清查受害人數雖僅4人，但單人最高損失金額逾5000萬元。

調查局北部地區機動工作站昨兵分多路搜索陳女住所，並於晚間7時許將其移送北檢複訊。陳女面對媒體鏡頭時顯得相當不悅，不僅用手遮擋，步入法警室前還輕聲說了一句：「好恐怖喔」。

檢察官複訊後，認定陳女涉違反銀行法非法吸金、刑法詐欺等罪，當庭諭知逮捕。陳女不服，隨即向法院聲請提審，主張逮捕程序不合法；但台北地院漏夜開庭審理後，認定檢警程序無誤，裁定駁回提審，陳女隨後被押回北檢繼續受訊。檢方擔心仍有幕後共犯或未曝光之贓款流向，向法院聲請羈押禁見。

檢方提醒，合法保險從業人員不得私自銷售未經核准之理財商品，更不能要求投資人將款項匯入個人帳戶或交付現金。民眾若遇到號稱「高額利息、保證獲利」的投資機會，應先透過保險公會官網或撥打金管會申訴專線核實，以免賠上多年積蓄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法