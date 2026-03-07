女暗夜遭「電纜插銷」絆倒臉傷牙脫位 台電判賠17萬餘元

女子遭台電公司於路面設置的「電纜插銷」絆倒受傷，橋頭地院判台電有過失之責。（資料照）

台南市楊姓女子2023年晚間在台南市區一處人行道，遭台電公司於路面設置的「電纜插銷」絆倒前仆，臉部多處擦挫傷、牙齒半脫位，女子向台電請求賠償，法院判賠17萬餘元，可上訴。

原告楊女主張，2023年2月19日下午7時許，在臺南市一處人行道上行走，當時已日落，天色與路面昏暗，台電竟在路面設置「電纜插銷」，且無任何警示標誌或警告物品，致楊女絆倒而前仆，造成臉部多處擦挫傷、右側手部擦挫傷、左上臂挫傷、左上齒以及上門齒半脫位等傷勢。因此支出醫療及復健費、就診之交通費，精神損害20萬元，預估植牙費用6萬元，合計損害費用共31萬505元。

台電則認為，插銷應為臺南市政府工務局維護管理，且原告提出之診斷證明書記載左上門牙未斷折，原告之植牙費用與事故無關，主張原告為過度請求。

橋頭地院審理認為，插銷為台電所設置，應負有設置後管理、維護之責任，插銷逕設置於路面，既未連接任何電纜，亦無設置任何警告標示以利辨識，而為路面突起障礙物，被告有管理、維護不當之過失。

被告雖辯稱，移除電纜後，路面應由工務局養護，但工務局對於養護路面是否有過失，與台電設置、管理、維護系爭插銷是否有過失，係屬二事，難僅憑工務局養護路面不當，即排除被告設置插銷之責，判定台電敗訴，應賠償17萬9112元。

