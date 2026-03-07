為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    高中英文老師宣稱50多炮友、7女友 邀女學生拍裸胸照下場慘

    2026/03/07 12:49 記者陳建志／台中報導
    台中呂姓高中英文老師，和女學生裸聊自慰，還引誘拍攝裸露胸部的性影像，台中地院判處1年8月徒刑，緩刑4年。（記者陳建志攝）

    台中呂姓高中英文老師，和女學生裸聊自慰，還引誘拍攝裸露胸部的性影像，台中地院判處1年8月徒刑，緩刑4年。（記者陳建志攝）

    台中呂姓高中英文老師，去年7月與同校17歲女高中生小雨（化名）以IG聊天時，身著蜘蛛人情趣服裝，宣稱自己有50幾個炮友、7 個女友，除開啟視訊自慰，還詢問小雨「可以看妳的胸部嗎？」，欲引誘小雨進行視訊裸聊並拍攝裸露胸部的性影像，幸好小雨未受引誘，警方獲報查扣相關影片，台中地院審理時呂男坦承犯行，並與小雨父親達成和解，依引誘少年自行拍攝性影像未遂罪，判處1年8月徒刑，緩刑4年。

    判決指出，台中某高中呂姓英文老師，和同校17歲女高中生小雨（化名）為師生關係，沒想到去年7月3日深夜11點多，以IG通訊軟體和小雨聊天時，宣稱自己有50幾個炮友、7 個女友，並傳送SM性虐待工具及自己身著蜘蛛人情趣服裝的照片讓小雨觀覽，提議可下載通訊軟體TELEGRAM並使用「閱後即焚」功能觀看私密影像或進行視訊裸聊、自慰。

    待小雨下載軟體加為好友後，即以暱稱「老濕雞」傳送自己與其他女子性交影片3 則及自慰影片2 則讓小雨觀看，接著稱可自慰給她看，隨即開啟單方視訊通話；並於自慰過程中詢問小雨「可以看妳的胸部嗎？」，欲引誘小雨與其進行視訊裸聊並拍攝裸露胸部的性影像，幸好小雨未受引誘未得逞，小雨事後向警方報案。

    呂男於台中地院審理時坦承犯行，並與小雨在警詢時指控相符，警方並在呂男住處搜索時查扣手機內自慰影像截圖，還有小雨提供的呂男自慰影片畫面截圖等證據。

    台中地院法官認為，呂男不顧小雨心智未臻成熟，竟引誘她自行拍攝性影像，審酌已與小雨父親達成和解，並當場履行調解條件，依「引誘少年自行拍攝性影像未遂罪」，判處1年8月徒刑，並考量沒有前科，年紀尚輕，一時失慮而觸法，給予宣告緩刑4 年，可上訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

