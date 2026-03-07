竹科女工程師偷拍室友隱私讓男友看 同遭判刑且需賠償

竹科女工程師偷拍室友讓男友看，同遭判刑且需賠償。（情境照）

竹科工程師李女懷疑宿舍房間遭人入侵，竟不顧女室友隱私而在房間裝監視器，並將畫面交由同事李姓男友觀看，時間長達1個多月，新竹地院除依妨害秘密罪將這對工程師情侶判刑外，再判二人需賠償被害人10萬元。

法官調查，李女與李男為某科技公司同事及男女朋友（2人事後已結婚），李女懷疑員工宿舍房間遭人入侵，為監看房內狀況，明知黃女在房間內有更換衣服、洗澡出入時可能僅穿著內衣褲及其他隱私活動情形，仍未事先告知黃女並取得同意，由李女於去年7月間至9月初期間，將能觀看員工宿舍房間監視器畫面的平板電腦交由李男觀看，由李男於期間每日晚上10時30分許至晚上11時30分，以李女平板電腦，觀看員工宿舍房間內包含黃女非公開活動在內畫面。經李男室友察覺有異並詢問黃女後，二人偷拍情事才爆發。

法官審酌二人均屬智識成熟之成年人，僅因員工宿舍房間監視畫面有異狀，即以此方式窺視他人非公開活動，對被害人隱私權造成莫大侵害，所為實屬不該；並考量被告2人否認犯行，且均未與被害人和解或取得其諒解之犯後態度，均依無故利用設備窺視他人非公開活動罪判刑3月。

民事部分，新竹地院認為二人確實可透過監視器畫面，觀看被害人在宿舍房間內非公開活動，且觀看間長達1個月之久，被告2人所為顯係對於被害人個人生活私領域之侵擾，構成侵害隱私權情節重大，再判夫妻共需賠償被害人10萬元。

