不滿前男友「勾勾纏」撂人談判 汐止男亮刀砍人1小時被逮

新北市汐止區22歲李姓男子疑不滿與他同齡劉姓男子與女友分手後仍勾勾纏，新北市汐止區李姓現任男友與女友的劉姓前男友談判濺血，汐止警分局啟動快打部隊，1小時逮到李姓兇手。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止區22歲李姓男子疑不滿與他同齡劉姓男子與女友分手後仍勾勾纏，各自撂人相約在樟樹二路一處超商前談判，雙方一言不合，李突然亮刀，砍傷劉男的宋姓友人右手臂。轄區汐止警分局獲報啟動快打部隊，3分鐘趕抵現場，並在1小時後循線逮到行兇的李男；警訊後，將李男依傷害罪嫌送辦。

新北市汐止警分局社后派出所今天凌晨1時許獲報，樟樹二路一處超商前發生兩幫人馬群聚，有人遭對方持刀砍傷，警方獲報啟動快打部隊，3分鐘趕抵現場，將負傷的男子送醫救治，幸無生命危險，隨後將在場6名男子帶回偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，這起衝突起因為，李男不滿女友的前劉姓男友，與女友分手後仍勾勾纏，雙方先在網路上互嗆後，再各撂人約見面談判，李男只找1名友人隨行，劉男找來6人助勢。

李、劉在談判過程中，雙方一言不合，李與劉的宋姓友人發生激烈推擠，李男突然抽出西瓜刀揮舞，砍傷宋男右手臂，當場血流不止，李男行兇後則與友人逃離現場；經警方擴大調閱沿線監視器，循線於案發後1小時內，逮到行兇的李男。

警方訊後，將李男依傷害罪移送士林地檢署偵辦；至於在場參與談判、助勢的其餘同夥，則依社會秩序維護法移請裁處；汐止警分呼籲，遇糾紛應理性解決，暴力行為絕不寬貸。

劉的宋姓友人遭李男持西瓜刀砍傷右手臂，消防局獲報趕抵將他包紮傷勢送醫急救脫險。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法