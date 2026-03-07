為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    人妻偷吃小王玩很大！ 超鹹濕約砲簡訊讓夫崩潰就醫

    2026/03/07 11:44 記者蔡彰盛／新竹報導
    「好想被你強暴！」人妻鹹濕約砲簡訊害夫心理治療。（情境照）

    這個人妻玩很大！新竹人妻林女偷吃小王，傳送「玩最大的還有鎖喉過、打晨炮囉親愛的~」、「好想被你強暴」、「跟我做不用戴喔」、「射滿我的嘴嗎」等超鹹濕約砲訊息，被先生發現後痛苦到必須心理治療，憤而向小王求償80萬元，新竹地院判賠35萬。

    99年結婚的陳男說，張男明知妻子林女是有夫之婦，竟於113、114年間，互傳親暱煽情對話，並傳送裸照，已逾一般男女正常交往分際，致他受有莫大精神痛苦，原即罹患之情緒功能障礙因此加劇，並須持續就診服務、進行心理治療及婚姻諮商。憤而對張男求償80萬元。

    法官勘驗二人鹹濕對話，林女傳送「玩最大的還有鎖喉過、打晨炮囉親愛的~」、「你害我好想被你強暴」、「快把我壓在床上」、「要我整支含進去嗎」、「跟我做不用戴喔」、「射滿我的嘴嗎」等等。

    張男坦承與林女傳送私密訊息、裸照，說二人向來都這樣嬉鬧，並非真正存在感情。還說這對夫妻關係原本就有問題，不應要求他負全責。

    法官審酌二人對話均與性相關，充滿性挑逗、邀約意味，內容含有對性器官、性行為之描述，用詞情色、露骨，照片更係直接裸露乳房，足以引起情慾，由一般社會生活經驗法則判斷，已逾成年異性間通常社交禮節及友誼之分際，張男漠視陳男基於配偶身分之情緒感受，顯足以破壞他人婚姻生活，且情節重大，判賠35萬元。

