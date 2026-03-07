為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    保母夫泡咖啡還抱嬰 咖啡機傾倒燙嬰二度灼傷

    2026/03/07 11:05 記者蔡彰盛／新竹報導
    保母夫泡咖啡還抱嬰，咖啡機傾倒燙嬰二度灼傷，雙方和解撤告。（記者蔡彰盛攝）

    保母夫泡咖啡還抱嬰，咖啡機傾倒燙嬰二度灼傷，雙方和解撤告。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市劉姓保母因想上廁所，將受托嬰孩交給沒有證照的先生抱，當時先生正在煮咖啡，咖啡機竟傾倒導致滾燙咖啡潑灑在孩子身上，造成二度至深二度全身燒燙傷面積15％傷害，全案經檢方依過失傷害起訴，但因事後雙方達成和解，最後新竹地院判決公訴不受理。

    法官調查，領有丙級保母人員技術士證的劉女，其同住配偶則未領有保母人員技術士證，亦非新竹市合格登記托育人員。

    劉女自112年10月起受託照顧幼兒，於113年10月30日下午，在新竹市住處宅托育時，欲上廁所，原應注意會造成燒燙傷用品應置於收托兒無法碰觸的地方，以及抱著幼兒時，應避免拿取危險或熱燙型物品及食物，而當時並無不能注意之情形，竟疏於注意，將孩子交給正在煮咖啡的先生。

    當時劉女先生亦應注意抱著幼兒時，應避免拿取危險或熱燙型物品及食物，而當時並無不能注意之情形，竟疏於注意，而抱著孩子查看咖啡煮好了沒，因不詳原因導致咖啡機傾倒，滾燙咖啡灑在孩子身上，致幼兒受有下巴、右臂、胸壁、腹部及雙大腿燙傷二度至深二度，燒燙傷面積佔15％之傷害。

    劉女聽見孩子哭聲，緊急送至皮膚科就醫，因傷勢嚴重，轉診至新竹馬偕紀念醫院就診。事後檢方雖依業務過失傷害罪嫌起訴夫妻，但雙方最終和解換取撤回告訴，新竹地院判決公訴不受理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播