保母夫泡咖啡還抱嬰，咖啡機傾倒燙嬰二度灼傷，雙方和解撤告。（記者蔡彰盛攝）

新竹市劉姓保母因想上廁所，將受托嬰孩交給沒有證照的先生抱，當時先生正在煮咖啡，咖啡機竟傾倒導致滾燙咖啡潑灑在孩子身上，造成二度至深二度全身燒燙傷面積15％傷害，全案經檢方依過失傷害起訴，但因事後雙方達成和解，最後新竹地院判決公訴不受理。

法官調查，領有丙級保母人員技術士證的劉女，其同住配偶則未領有保母人員技術士證，亦非新竹市合格登記托育人員。

劉女自112年10月起受託照顧幼兒，於113年10月30日下午，在新竹市住處宅托育時，欲上廁所，原應注意會造成燒燙傷用品應置於收托兒無法碰觸的地方，以及抱著幼兒時，應避免拿取危險或熱燙型物品及食物，而當時並無不能注意之情形，竟疏於注意，將孩子交給正在煮咖啡的先生。

當時劉女先生亦應注意抱著幼兒時，應避免拿取危險或熱燙型物品及食物，而當時並無不能注意之情形，竟疏於注意，而抱著孩子查看咖啡煮好了沒，因不詳原因導致咖啡機傾倒，滾燙咖啡灑在孩子身上，致幼兒受有下巴、右臂、胸壁、腹部及雙大腿燙傷二度至深二度，燒燙傷面積佔15％之傷害。

劉女聽見孩子哭聲，緊急送至皮膚科就醫，因傷勢嚴重，轉診至新竹馬偕紀念醫院就診。事後檢方雖依業務過失傷害罪嫌起訴夫妻，但雙方最終和解換取撤回告訴，新竹地院判決公訴不受理。

