新竹男玩股票慘賠向老婆借錢 事後竟趕她出門逼離婚

新竹男股票當沖慘賠跟老婆借錢，事後卻趕她出門逼離婚，新竹地院判准妻休夫。（情境照）

新竹張男玩股票當沖慘賠，向老婆借200萬元後，還逼老婆離婚，要她打包滾出去，妻子憤而訴請休夫，新竹地院認為夫妻分居已超過1年，陳女對婚姻已不再具有信任及期待，判准離婚。

107年結婚的陳女說，先生張男經常從事高風險投資，112年7月因股票當沖嚴重虧損，跟她借200萬元，又因積欠許多債務而須進行債務整合，夫妻經常爭吵，張男甚至提出離婚。

112年10月因孩子要收涏，張男到場後向岳父表示夫妻觀念不合，無法繼續相處，事後傳訊息要她將物品搬出家門，事後刻意不讓母子見面，夫妻分居已逾一年，除討論子女會面事宜別無其他互動，訴訟過程張男以不實內容攻擊她，婚姻已有嚴重破綻。

法官調查，張男簡訊「由於我是房子主人，請妳跟我約時間來拿取妳個人物品！其他時間來拿一概不接受！還有請將磁卡鑰匙先歸還…」陳女回覆：「一而再再而三提離婚的是你，你有顧慮過小孩的心理發展嗎？」可見夫妻長期觀念不同，堪認婚姻顯已生重大破綻且無回復之望，婚姻確實有難以維持重大事由存在。

法官審酌夫妻感情已因金錢觀念不合、張男主動要求妻子遷出共同住所，且自112年10月分居迄今，雙方感情疏離，彼此冷漠以對，除未成年子女照顧事宜外，並無任何情感交流、互動，致陳女對婚姻已不再具有信任及期待，提起離婚訴訟，已明確表明無繼續維繫婚姻意願，婚姻關係已淪為徒具形式外觀，審理過程中，夫妻仍互相指摘，並無和緩跡象，最後判准離婚。

