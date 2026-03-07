嘲諷妻行房是「恩准」還辱罵 職軍男提前退伍救不回婚姻

提前退伍救不回婚姻！職軍男與妻冷戰，遭控稱性行為是「恩准」判離。（情境照）

苗栗一名職業軍人A男近來遭妻子提起離婚訴訟，A男妻控訴丈夫曾辱罵她「賤、爛、不要臉」，並質疑她「妳是有喜歡的人？還是有曖昧對象？還是有交其他男生？」，甚至嘲諷她願意行房是「恩准」；A男則說為挽救婚姻提前退伍回歸家庭，盼駁回聲請。苗栗地院法官審理後，認為雙方婚姻已生重大破綻且無回復希望，判准離婚。

判決書指出，A男與妻子結婚10年，育有一名8歲幼子。妻子主張，丈夫長年待在軍中，兩人聚少離多，即便丈夫回家也常陷入無止盡的冷戰。自從她提出離婚意願後，丈夫不僅懷疑她有曖昧對象，甚至在性生活上出言羞辱。妻子指控，丈夫竟用「恩准」一詞形容她同意行房，並責難她不願發生性行為是「可惡」，甚至在爭吵時以「賤、爛、不要臉」、「我也受不了你的嘴臉」、「耍心機、好噁心」等言詞辱罵。

A男主張，為修補家庭關係，特別在前年底提前退伍想彌補對妻兒的虧欠。他指妻子前年10月後性情大變且執意離婚，甚至拒絕參加他所有家族聚會互動。對於被控辱罵妻子，A男辯稱那是妻子「自嘲」；至於質疑妻子有曖昧對象，他則強調那是身為軍人長期不在家的「正常反應」。他強調自己仍想維持家庭，拒絕離婚。

法官審理發現，兩人的Line對話紀錄充斥著互相指責與貶損，長期冷戰已導致溝通失效。法官認為，A男雖然口頭表達維繫意願，但兩造分居已逾一年，期間經過法院勸諭與安排諮商，衝突狀態仍無改善，雙方婚姻已生重大破綻且無回復希望，判准離婚。

