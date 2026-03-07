128公里逆向酒駕奪命 26歲女判2年6月 國民法官量刑理由曝光

陳女以時速128公里的驚人車速逆向行駛，撞死一名越南籍移工並導致當地500戶住戶大停電。（民眾提供）

彰化縣大村鄉日前發生一起震驚地方的酒駕奪命車禍。26歲陳姓女子於凌晨酒後駕車，以時速128公里的驚人車速逆向行駛，撞死一名越南籍移工並導致當地500戶住戶大停電。彰化地方法院日前由國民法官法庭審理，依「不能安全駕駛致人於死罪」判處陳女有期徒刑2年6月。

判決書指出，2024年2月1日22時至翌日0時55分間，陳女在友人住處飲用加水威士忌，至凌晨時分由友人送回租屋處。然而，陳女返家後竟未待酒精退去，隨即再度獨自駕車上路。2日1時34分許，陳女沿大村鄉山腳路飆速前行，受酒精影響失控跨越中線逆向，迎面撞擊由宋姓越南籍移工騎乘的機車。強大的撞擊力導致宋男拋飛50公尺遠，送醫後不治身亡；陳女座車隨後再撞斷路旁電桿，造成附近居民斷電長達11小時。警方到場測得陳女酒測值高達1.07mg/L。

國民法官法庭認為，陳女明知酒後不得駕車，仍在友人送回住處後再次開車上路，且肇事時高速逆向行駛，造成無辜騎士死亡並引發停電事故，其行為「極度危害公眾交通安全」。

不過，法官考量陳女案發後符合自首要件，且無前科、工作穩定，平時亦無酗酒習慣；此外，死者為越南籍失聯移工，家庭位於偏遠地區，民事求償困難，但陳女仍盡力賠償並取得被害人母親諒解，不再追究刑責，顯示其有悔意。

國民法官因此認定，陳女更生可能性高、再犯風險低，依刑法不能安全駕駛致人於死罪，判處有期徒刑2年6月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

宋姓移工被撞飛50公尺遠躺在馬路上，當場失去呼吸心跳，有熱心民眾上前關切。（民眾提供）

監視器拍到陳女駕駛黑車速度飛快，且不斷橫跨雙黃線。（民眾提供）

