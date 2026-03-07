為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    又是毒駕！連撞2車卡路口 男昏睡猛踩油門冒白煙

    2026/03/07 10:45 記者吳仁捷／新北報導
    陳姓男子晚間駕駛行經新北市五股交流道路段，連撞兩車仍不下車，嚇壞遭撞的駕駛，警方到場赫見肇事駕駛毒駕，警方將陳嫌依毒駕送辦，續追毒品來源。（記者吳仁捷翻攝）

    五股交流道附近路段昨晚間傳出一起車禍，一名男子駕車撞擊同向轎車後，再失控偏移撞向停等紅燈，待轉的前車，造成前車駕駛、乘客大吃一驚，誇張的是，肇事駕駛疑因吸毒，車禍後不省人事，撞車後無視前車駕駛呼喚，仍猛踩油門，直到車輛冒煙仍沒反應，直到警方到場敲窗，陳姓男子才醒來，警方對陳男毒品快篩，赫見安非他命、依託咪酯都呈現陽性反應，當場逮捕依毒品罪嫌送辦，續追毒品來源。

    據了解，這起車禍發生在6日晚間6時許，新北市五股區新五路二段，警方獲報趕往，發現42歲陳姓男子駕駛轎車，先撞擊26歲施姓男子車輛後，再撞向56歲黃姓男子駕駛，待轉的轎車，發生連環車禍。

    警方對肇事陳姓男子及遭撞的施男、黃男酒測，酒測值均為0，警方見陳男精神不濟，對他施加毒品唾液快篩檢測，赫見呈現安非他命、依託咪酯反應；陳嫌清醒後，辯稱他是娃娃台主，要到五股補貨，至於詳細肇事原因及毒品流向，仍待後續釐清，警方將全案依毒駕、公共危險罪，將陳嫌函送新北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

