高中同學勾結中國毒梟 他好心幫忙載貨差點GG

黃姓男子與中國毒梟「王源」勾結，協助幫忙載運10桶四級毒品原料，黃男因眼睛不好，委請在果菜市場上班的阿洛（化名）幫忙，阿洛開貨車幫忙載貨，結果被當成毒品共犯逮捕，法官確認他與「王源」沒有聯繫，判他無罪，但黃男被依運毒罪判刑4年。

判決指出，去年6月，中國籍毒梟「王源」進口「矽油」到台灣，並委請黃姓男子幫忙接貨，再送至指定地點，同年8月，10桶「矽油」報關時，被海關人員查覺有異，經通報檢調後，確認是四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，重量達247公斤。

檢調人員不動聲色，先讓這批毒品原料完成報關，由貨運人員送抵至基隆黃男住處，黃男根據「王源」的指示，準備將這批原料送到新台中和一帶，但他因眼睛不好無法開長途的車，因此以3千元報酬，請在果菜市場上班的高中同學阿洛（化名）幫忙。

阿洛一口答應，搬貨上車時當場被埋伏在旁的檢調人員逮捕。高雄地院審理時，黃男坦承犯行，也很講義氣幫阿洛開脫，說他不知情，只是來幫忙載貨，阿洛也一直喊冤，稱自己根本不曉得裡面是毒品原料，只是來幫同學的忙順便賺點小錢；法官根據相關事證，認定阿洛確實與毒品案無關，因此判他無罪，但黃男則被依運毒罪判刑4年，可上訴。

