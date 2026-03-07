又是你！6旬男3天被同一警察查獲酒駕2次

台中林姓男子，3天內2次酒後騎腳踏車上路，遭同一名員警攔下開單告發，苦勸「阿北你麥格伶啊！」（記者陳建志翻攝）

台中一名62歲林姓男子，本月1日傍晚騎腳踏車行經北屯區東光路，遭北屯派出所巡邏員警柯俊銘聞到有酒味，攔下酒測後發現酒測值超標，依法開單告發，沒想到相隔1天，3日下午5點多柯員行經同路口，看到林男騎腳車身上又傳出酒味，進行酒測後酒測值高達0.57mg/L，再度依法開罰告發，3天內就被同員警查獲2次，苦口婆心勸他「不要再喝了」。

台中市警局第五分局北屯派出所警員柯俊銘，本月1日執行巡邏勤務時，傍晚5點26分發現林姓男子（62歲）騎著1部腳踏車沿東光路往太原路3段方向行進，柯員騎在林男後方聞到酒味，在太原路3段與東光路口將林男攔下，結果酒測後，酒測值達每公升0.44毫克已超標，雖未涉嫌公共危險罪，仍依規定予以告發。

沒想到相隔1天，本月3日傍晚5點35分，警員柯俊銘巡邏經太原路3段、東光路口，再度看到林男騎著腳踏車，柯員上前關心時又聞到酒味，詢問後林男承認有喝酒，酒測時酒測值比前天更高，達每公升0.57毫克，再度依法開單告發，柯員苦口婆心勸他，喝了酒就不要騎腳踏車。

第五分局提醒，酒後駕駛汽車或騎乘機車會涉及刑法公共危險罪，而酒後騎乘腳踏車除了危險，也會違反道路交通管理處罰條例，處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰；若拒絕呼氣酒測，則會處新台幣4800元罰鍰，民眾切勿貪求方便騎車上路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

