男子酒駕闖紅燈撞死人還肇逃 國民法官判處9年10月重刑

31歲張姓男子於2023年10月5日凌晨酒後駕車，在桃園市中壢區中華路與遠東路口闖紅燈，撞倒綠燈左轉黃姓女騎士致送醫不治，肇事後張男竟棄車逃逸，並在友人接應下四處躲藏，檢方依「酒駕肇事致人於死」及「肇事逃逸」等罪嫌將其起訴，案經過國民法官審理，其「酒駕肇事致人於死」部分判刑7年6月、「肇事逃逸」判刑3年10月，合併應執行有期徒刑9年10月。

國民法官法庭審酌張姓男子飲用多罐啤酒後，不聽友人勸阻，執意駕車上路，致有精神不濟、操控能力顯著下降情形，最後因闖紅燈且在毫未煞車情況下撞擊黃姓機車女騎士，張男肇事後未關心黃女受傷情況，隨即自現場逃逸，黃女經送醫急救無效而死亡。

國民法官參酌張男智識程度、生活狀況、品性、犯後態度、經濟能力、家庭狀況等一切情狀，再考量被告所犯二罪的關聯性、對刑罰的反應能力及社會復歸的需求，就上開二罪，定應執行刑9年10月。

檢警調查，張男是2023年10月4日晚間11點48分，在桃園市中壢區酒吧與友人飲用啤酒至翌（5）日凌晨，張在5日凌晨1點56分駕車，沿中壢區中華路1段往桃園區方向行駛，行經遠東路口時，見紅燈號誌仍然闖越，正有同路段對向車道黃姓女子騎車在該路口綠燈左轉，張男當場撞倒黃女，致黃送醫後因全身多發性骨折、創傷性休克而不治。

案發後，張男車輛因撞上路樹而動彈不得，他竟棄車逃逸，並在李姓友人接應下搭乘計程車四處藏匿，警方調閱監視器查出他的行蹤，持拘票在八德區介壽路友人住處拘提到案；國民法官法庭認為，張姓男子對於上述事實均坦承不諱，佐以檢察官提出的各項事證，足認被告犯罪事實明確。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

