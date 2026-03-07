中和警前進南山中學 女警化身導師宣講防詐

中和警分局偵查隊警務員丁銘妮昨日帶領打詐團隊，前往南山中學舉辦校園法治宣導講座。（記者鄭景議翻攝）

中和警分局偵查隊警務員丁銘妮昨日帶領打詐團隊，前往南山中學舉辦校園法治宣導講座。為了提升青少年的法學素養並強化守法觀念，警方針對網路言論責任、校園霸凌、詐騙及毒品等議題進行深度解析，透過互動式專題演講與實務案例分享，協助學子建立正確的法律觀念與自我保護意識，現場學生反應熱烈。

中和警分局表示，本次宣導特別針對青少年在日常生活中常見的法律議題進行說明，涵蓋範圍包括網路不當言論可能負擔的法律責任，以及如何識別層出不窮的詐騙話術。丁銘妮在講座中以淺顯易懂的方式，結合第一線偵辦的真實案例，讓學生了解每項「行為」背後可能涉及的法律效果。警方提醒，青少年在社群平台互動頻繁，務必保持理性，避免因一時衝動而觸法。

宣導現場也特別安排了有獎徵答環節，透過趣味互動引導學生思考。學生們參與踴躍，在歡笑聲中加深了對法律知識的印象。不少參與學生在講座後表示，原本以為法律條文距離自己很遙遠，但經過警方的案例分享，才發現網路發言與自我防衛等觀念與生活息息相關，收穫頗豐，也學會了在遇到困難時如何正確尋求警方協助。

中和分局長陳宇桓強調，青少年是社會的重要基石，法治觀念的培養應從校園扎根。未來警方將持續深入轄內各級學校推動法治教育，協助學子建立正確的價值觀與守法精神，營造安全友善的校園環境。警方呼籲，若民眾遇到疑似詐騙或不法侵害，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，警方將全力守護校園安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

