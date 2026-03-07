女僕咖啡店老闆伸狼爪 躲過刑責但關門倒店還要賠錢

高雄一家女僕咖啡店老闆被控性騷擾2名女員工，刑事雖獲無罪但民事部分要賠20萬元。（翻攝當事女僕咖啡店臉書粉專）

在高雄三民區開設女僕咖啡店的莊姓男子，被店裡兩名女僕提告性騷擾，法官雖認定莊男有不當碰觸女僕，礙於舊法規定只能判他無罪；莊男躲過刑事究責，但店也開不下去，被迫關門後，其中一名受害女僕另提民事求償80萬元，被法官判賠20萬元。

判決指出，2022年7月4日，女僕咖啡店開幕，但開幕前一天，莊男在店裡張羅隔天開幕事宜時，被兩名女僕「莓莉姆」和「莓菲」指控伸出鹹豬手，對她們摟摟抱抱，其中「莓莉姆」被碰觸肩膀、「莓菲」被摟腰，2女感到不舒服報警提告。

高雄地方法院審理時，莊男否認犯行，但店內其他員工作證有看到老闆有碰到兩女，只是沒有摸到私密部位，由於案發時性騷擾防治法尚未修正，法官只能根據舊版性騷擾規定，認定構成要信不符判莊男無罪，檢方不服上訴，二審維持原判決定讞。

其中一名受害女僕不甘心，另提民事求償80萬元，高雄地方法院審理時， 莊男認為，自己沒有觸碰女僕任任何身體部位，就算不小心觸碰肩膀，一、二審法官都已判他無罪，不認為自己有錯應該賠錢；但法官認為，依其他員工證詞，莊男確實有不當碰觸女僕的身體部位，且民事訴訟不受刑事訴訟證據調查或判決認定所拘束，因此依侵害程度判莊男應賠20萬元，可上訴。

