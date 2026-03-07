為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女僕咖啡店老闆伸狼爪 躲過刑責但關門倒店還要賠錢

    2026/03/07 10:12 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄一家女僕咖啡店老闆被控性騷擾2名女員工，刑事雖獲無罪但民事部分要賠20萬元。（翻攝當事女僕咖啡店臉書粉專）

    高雄一家女僕咖啡店老闆被控性騷擾2名女員工，刑事雖獲無罪但民事部分要賠20萬元。（翻攝當事女僕咖啡店臉書粉專）

    在高雄三民區開設女僕咖啡店的莊姓男子，被店裡兩名女僕提告性騷擾，法官雖認定莊男有不當碰觸女僕，礙於舊法規定只能判他無罪；莊男躲過刑事究責，但店也開不下去，被迫關門後，其中一名受害女僕另提民事求償80萬元，被法官判賠20萬元。

    判決指出，2022年7月4日，女僕咖啡店開幕，但開幕前一天，莊男在店裡張羅隔天開幕事宜時，被兩名女僕「莓莉姆」和「莓菲」指控伸出鹹豬手，對她們摟摟抱抱，其中「莓莉姆」被碰觸肩膀、「莓菲」被摟腰，2女感到不舒服報警提告。

    高雄地方法院審理時，莊男否認犯行，但店內其他員工作證有看到老闆有碰到兩女，只是沒有摸到私密部位，由於案發時性騷擾防治法尚未修正，法官只能根據舊版性騷擾規定，認定構成要信不符判莊男無罪，檢方不服上訴，二審維持原判決定讞。

    其中一名受害女僕不甘心，另提民事求償80萬元，高雄地方法院審理時， 莊男認為，自己沒有觸碰女僕任任何身體部位，就算不小心觸碰肩膀，一、二審法官都已判他無罪，不認為自己有錯應該賠錢；但法官認為，依其他員工證詞，莊男確實有不當碰觸女僕的身體部位，且民事訴訟不受刑事訴訟證據調查或判決認定所拘束，因此依侵害程度判莊男應賠20萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播