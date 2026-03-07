妻跨海打離婚官司自爆外遇連生2子 夫驚見訴狀內文當場心碎

妻偷生2子瞞13年，綠帽夫收到訴狀驚覺只是名義父親提告求償百萬，獲判賠40萬元。（情境照）

台北市1名人夫與妻子結婚13年，原以為婚姻生活平穩；未料，妻子前年突然在美國提起離婚訴訟，並在台灣向法院聲請否認子女之訴，人夫在收到訴狀後才赫然發現妻子，與外遇對象連生2個兒子，自己平白當了多年的名義父親，憤而提告求償100萬元。台北地院審理後，判前妻應賠償人夫40萬元精神慰撫金。

人夫控訴，他與妻子2011年3月結婚，婚後生活看似正常；未料，妻子前年3月突然在美國發動離婚訴訟，並在台灣對他提起否認推定生父之訴；他在訴訟過程中驚覺，妻子在與他婚姻存續中，與外遇對象連生2個兒子，嚴重侵害其配偶權，蒙受精神巨大痛苦，提告求償精神慰撫金100萬元。

請繼續往下閱讀...

法院審理時，人夫的前妻未到庭，也未提出任何書狀答辯，依人夫聲請，由其一造辯論而為判決。法官認為，人夫的前妻在婚姻存續中與他人發生性行為並產下2子，依社會通念已完全破壞婚姻圓滿與信任，考量前妻行為對人夫造成的精神創傷，判決前妻應給付人夫40萬元精神慰撫金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法