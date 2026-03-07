建商拖延交屋825天 15住戶告贏獲賠757萬

聯立建設在高市楠梓區推出「聯上捷運之星」輕豪宅大樓，延遲交屋825天被15位住戶提告求償。（資料照）

高雄楠梓區受台積電效應，房價一飛衝天，高雄建商搶入場，但聯立建設公司推出的「聯上捷運之星」建案，原本預計2022年3月交屋，卻拖到2024年7月才拿到使用執照，15位住戶不滿認為違約提告求償，建商雖辯稱受疫情、豪雨及里長抗議才多次停工，但說詞不被法官採信，判建商應賠757萬餘元。

聯立建設在楠梓區推出的「聯上捷運之星」輕豪宅建案，總戶數482戶，總樓高15樓 ， 坪數20至47坪 ，房型為2至4房；2018年建案開賣時每坪開價約16萬元，後來受台積電效應影響，根據實際登錄查詢，曾賣出單坪76.6萬的天價，不過，隨著房市轉冷，目前單坪價格約為30萬元左右。

判決指出，原本應於2022年3月交屋的新建案，建商因故拖延，直至2024年7月才拿到使用執照，15位住戶（其中一位較晚簽約，拖延460天）認為建商違約拖延交屋825天，依已繳納房地價款的萬分之5單利計算，提告索討27萬至87萬餘元、共769萬餘元的遲延利息。

高雄地方法院審理時，建商認為施工時受到颱風豪雨、武漢肺炎及里長抗議施工噪音等因素，造成工程多次停工，屬不可抗拒的因素，因此不同意賠錢給住戶；法官審酌疫情期間，中央政府三級警戒時僅關閉部分場所及限制特定集會，並非全國一律停工、停班，且延遲交屋期間，且建商也沒有施工人員確診遭行政機關強制停工，難以認定因疫情缺工、缺料過多而影響其工期。

至於里長抗議部分，法官傳喚當地瑞屏里長郭進和到庭作證，里長說，建案蓋了482戶，有三面離住家非常近，里民建議，他就向建商要求星期日不得施工，以免噪音分貝過高，但只是建議性質，自己也不是行政機關，過去有其他建商施工時，他也會做一樣的建議。

法官認為，依一般工地實務，大部分維持週休1日或2日的頻率，因此里長建議星期日不得施工，並沒有妨礙工期進度；至於颱風豪雨部分，建商主張受影響達181天，但法官根據中央氣象局的警報單，算出只有3天受影響，因此計算後，認定建商拖延交屋822天，應賠15位住戶757萬餘元，可上訴。

