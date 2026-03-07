木工斜槓「販毒」！苗栗男栽了要蹲7年牢。（警方提供）

苗栗縣一名陳姓木工斜槓當起藥頭，在漁港及住家空地與客戶交易販售二級毒品甲基安非他命。陳男在庭訊時直言每公克進價約800元，轉手以1500元賣出，獲利將近一倍，但總交易金額僅1.2萬。苗栗地院審理後，依違反毒品危害防制條例共6罪，判處陳男應執行有期徒刑7年。

判決書指出，陳男於前年11月至去年3月間，以手機聯繫「客戶」，相約在漁港等地進行交易「小本經營」。檢、警調查，陳男販售小包裝甲基安非他命，成交價從500元至5500元不等，警方於去年6月持搜索票直搗陳男住處，並查扣陳男販毒時使用的手機。

請繼續往下閱讀...

審理期間，陳男對犯行供認不諱，並稱「跟上游拿1公克800元，轉手賣1500元」；辯護律師主張陳男僅小規模販售，爭取減刑。

法官審酌，陳男於部分犯行符合自白減刑要件，且陳男屬小額販毒並非大盤毒梟，若處以10年以上重刑恐「情輕法重」，遂酌減其刑。

法官在判決中指出，陳男無視國家禁令，為牟利戕害國民健康，實屬不該，考量其國中畢業、從事木工、須扶養未成年子女等生活狀況，最終判處應執行有期徒刑7年。扣案手機沒收，犯罪所得全數追徵。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法