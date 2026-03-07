金價飆漲「金包銀」換真金 詐苗栗銀樓逾40萬不到1小時落網

張姓男子持「金包銀」的假黃金，前往銀樓變買。（警方提供）

金價不斷上揚，苗栗警分局今（7）宣布偵破以假黃金到銀樓變買詐財案，26歲張姓男子透過網路購買含少量黃金成分的飾品重2兩餘，前往苗栗市一家銀樓變賣，店家一時不察，被騙走40多萬元，驚覺受騙後報警處理，警方調閱監視器，不到一小時將張男查獲到案，依詐欺罪送辦，苗栗檢方複訊後裁定張男限制住居。

警方初步調查，張嫌透過網路購買含少量黃金成分的飾品，俗稱的「金包銀」，重2兩餘，想要以假亂真，5日下午前往苗栗市中正路的一間銀樓佯稱要變賣飾品，因張男變賣的黃金市價要40多萬元，店家一時沒有這麼多現金，於是交付重40餘克3條真黃金及10多萬元給張嫌。

請繼續往下閱讀...

事後，店家檢驗沒有黃金成分，驚覺遭到詐騙，損失40多萬元，趕緊向苗栗警分局報案，警方隨即報請苗栗地方檢察署檢察官楊岳都指揮偵辦，並調閱店內及周遭監視器影像，鎖定張嫌使用的車輛，以車追人，順利在苗栗市為公路一帶將張男查獲到案，全數追回店家交付的黃金項鍊及現金。

張男供稱，因缺錢花用，才挺而走險，全案依詐欺罪嫌，將張男移送苗栗檢方偵辦，經檢察官裁定限制住居。

苗栗警分局今天呼籲，近期金價持續高漲，讓不少民眾興起把家中舊金飾拿到銀樓變現的念頭，這也讓投機者也動起歪腦筋，因此，銀樓業者在處理黃金交易、飾品回收時都要留意，千萬不要回收來路不明的飾品，黃金交易買賣時要確實做好鑑定，才能避免遭到詐騙。

苗栗警分局追回被詐走的黃金及現金等物。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法