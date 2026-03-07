為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    妻揪小王搭摩天輪親密摟肩 綠帽夫心碎求償獲賠10萬

    2026/03/07 08:54 記者林嘉東／新北報導
    新北一名人夫控訴前妻與「小王」有染，求償100萬元，法官依人夫提出2人親密摟肩照，判須賠償10萬元。（情境照）

    新北一名人夫控訴前妻與「小王」有染，求償100萬元，法官依人夫提出2人親密摟肩照，判須賠償10萬元。（情境照）

    新北市1名人夫在與妻子離婚前，發現她曾與1名在公有拖吊場工作的「小王」多次出遊，並拍到2人在美麗華乘坐摩天輪時摟肩親密照，憤而求償100萬元精神慰撫金。新北地院認定，人夫的前妻與「小王」行為已逾越一般男女社交分際，判決2人須連帶賠償人夫10萬元。

    人夫主張，他與妻子結婚近10年，去年3月離婚；離婚前，他發現妻子前年開始與「小王」發生婚外情，2人不僅頻繁約會，在美麗華乘坐摩天輪時，被拍到摟肩等親密照，妻子甚至稱呼「小王」為「老公」，還會在「小王」開拖吊車執行公務時隨車陪同，讓他身心受創。

    法官審理時，「小王」與人夫的前妻辯稱，勾肩搭背只是朋友間的正常行為，反指控人夫提出的照片是非法取得，主張證據無效；「小王」更強調，拖吊作業時車上有警察在場，不可能讓民眾搭乘，駁斥「陪同工作」的說法。

    法官審理認為，人夫提出的照片多是在戶外等公開場合拍攝，具證據能力，且從照片中可清晰看見，2人確實有一起出遊、摟肩等親密舉動，雖難以證明前妻稱「小王」老公等情節，足以破壞人夫婚姻圓滿，侵害其配偶權情節重大，判處2人應連帶賠償人夫10萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播