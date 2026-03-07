妻揪小王搭摩天輪親密摟肩 綠帽夫心碎求償獲賠10萬

新北一名人夫控訴前妻與「小王」有染，求償100萬元，法官依人夫提出2人親密摟肩照，判須賠償10萬元。（情境照）

新北市1名人夫在與妻子離婚前，發現她曾與1名在公有拖吊場工作的「小王」多次出遊，並拍到2人在美麗華乘坐摩天輪時摟肩親密照，憤而求償100萬元精神慰撫金。新北地院認定，人夫的前妻與「小王」行為已逾越一般男女社交分際，判決2人須連帶賠償人夫10萬元。

人夫主張，他與妻子結婚近10年，去年3月離婚；離婚前，他發現妻子前年開始與「小王」發生婚外情，2人不僅頻繁約會，在美麗華乘坐摩天輪時，被拍到摟肩等親密照，妻子甚至稱呼「小王」為「老公」，還會在「小王」開拖吊車執行公務時隨車陪同，讓他身心受創。

法官審理時，「小王」與人夫的前妻辯稱，勾肩搭背只是朋友間的正常行為，反指控人夫提出的照片是非法取得，主張證據無效；「小王」更強調，拖吊作業時車上有警察在場，不可能讓民眾搭乘，駁斥「陪同工作」的說法。

法官審理認為，人夫提出的照片多是在戶外等公開場合拍攝，具證據能力，且從照片中可清晰看見，2人確實有一起出遊、摟肩等親密舉動，雖難以證明前妻稱「小王」老公等情節，足以破壞人夫婚姻圓滿，侵害其配偶權情節重大，判處2人應連帶賠償人夫10萬元。

