把前女友裸照設臉書頭貼還邀親友觀賞 噁男求和解遭拒判8月

新北市黃姓男子與前女友分手後，將前女友的裸露胸部等照片，設定為臉書大頭貼發送給前女友親友看，被法院判刑8月徒刑。（情境照）

恐怖情人！新北市黃姓男子不滿被分手，兩度將偷拍前女友的裸露胸部、背部及臀部等私密照，設定為臉書大頭貼與封面相片後，惡意發送給前女友與邀請女方親友加為好友觀看，前女友獲知後，身心崩潰就醫。新北地院審理後，依黃男犯播送無故竊錄他人身體隱私部位內容罪，共2罪，合併判處8月徒刑。

判決指出，黃男與小娟（化名）曾為情侶，2022年12月分手後，黃在日本旅遊期間，利用網路連結至臉書註冊多個虛假帳號，再將先前竊錄女方裸露胸部看電視、側臉裸胸、以及裸露後背至臀部等私密照片，上傳設定為臉書的大頭貼與封面相片後，邀請小娟及小娟親友加入好友，藉此播送私密影像，致小娟身心崩潰，到醫院求診。

法院審理時，黃雖坦承犯行，表達悔悟，願賠償5萬元爭取和解（民事部分另計），盼獲取緩刑機會，但小娟以身心受創嚴重拒絕和解。法官認為，黃僅因分手氣憤，便散布小娟私密影像，對小娟造成難以抹滅的傷害，審酌黃未能與小娟和解，賠償被害人損害，依黃男犯播送無故竊錄他人身體隱私部位內容罪，共2罪，合併判處8月徒刑，得易科24萬元罰金；可上訴。

