有毒的父愛！憂身後兒子再被砍 竟是送他軍火當遺產

賴姓男子因父親錯誤的愛，「被」犯下槍砲罪，處有期徒刑5年6月，併科罰金10萬元。（記者黃美珠攝）

賴姓男子非法持有具殺傷力的3把改造衝鋒槍、手槍以及16顆子彈，毫無懸念地被法院依違反槍砲罪判處有期徒刑5年6月，併科罰金10萬元。只是這樣的結果，竟是1份「有毒」的父愛所致！原來賴男曾遭人砍傷，愛子心切的賴父怕他再被砍，便親手把這批軍火交給他防身，以致賴男落得身陷囹圄。

判決書指出，賴男2020年曾被人砍傷，其父擔心連高中都沒畢業的他會繼續被人欺負，便親手將1把改造的衝鋒槍、2支改造手槍以及16發制式、非制式子彈交到他手中，要他收好以防身；後來其父往生後，這批槍械就成了父親留給賴男的「遺產」。

請繼續往下閱讀...

大約2年前賴男搬到新竹定居，也把這批「遺產」隨身藏放，最後託交給劉姓少年保管。只是少年在外行徑疑似「大形」且口風不緊，被警方掌握到持有槍砲的線索，進而查獲前述2把改造手槍和16顆子彈，再循線追出正主是賴男。賴男到案後乾脆加碼抖出，還有1把改造衝鋒槍放在少年住處，2人因此雙雙吃上槍砲罪嫌，只是少年交由少年法庭調查處理。

賴男辯護人道出他持有槍彈的緣由，且強調他從未用以違法亂紀，爭取法官從輕發落給予減刑。但是新竹地院認為這批槍彈數量多、具強大殺傷力；賴男僅因被砍傷就持有這批火力，並非出於生計或其他特殊原因、環境足以引人憫恕，所以駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法