不爽洗澡被敲門！移工爆怒持刀狂刺同鄉 犯案後冷血吃早餐

台南黎姓移工不滿洗澡被敲門，竟持刀猛刺室友致其命危，犯後還冷血吃早餐。法院依殺人未遂判6年並驅逐出境。

台南的越南籍黎姓移工，只是不爽洗澡時被同宿舍的同鄉敲門，竟持水果刀猛刺，在犯案後還冷血繼續吃早餐，台南地方法院審理後依殺人未遂罪判處6年。

去年5月29日上午9時許，黎男與被害人在台南市麻豆區宿舍發生衝突。起因僅是被害人想洗頭發現門鎖住，敲門確認引起洗澡中的黎男不悅，被害人解釋，他不曉得黎男不開心，他聽到黎男稱：「裡面有人，敲門要幹嘛！」時，他回覆：「如果知道裡面有人就不會敲門了！」並強調雙方當下並沒有惡言相向，他也就離開浴室下樓吃早餐。

豈料黎男因此怒火中燒，他自稱回應同鄉浴室有人後，對方竟回他一串髒話，所以在15分鐘後他洗完澡，就拿刀下樓尋仇，監視器顯示，被害人當時坐在椅子上未主動攻擊，見對方靠近而站起身，黎男便上前拉扯，隨即持刀朝其左胸、右頸與下巴猛刺。

被害人左胸刺傷深達9公分，送醫引流2000毫升血液，院方一度發出病危通知，所幸4名室友及時勸阻並協助送醫，急救後才倖免於死。警方獲報到場扣得作案水果刀，黎男行兇後未協助就醫，竟在看見救護車抵達後，當作沒事一樣離開，前往超商吃早餐。

台南地院審理時，黎男否認殺人犯意，辯稱帶刀下樓為削水果，因對方作勢毆打才持刀自衛。

法官勘驗現場，未發現水果且被害人無攻擊舉動，不採信黎男的證詞，考量黎男僅因細故便重傷他人，具殺人不確定故意；審酌其無前科、曾月入4萬多元且育有兩子，但犯後態度避重就輕，因賠償金額差距過大未達成和解，判處6年徒刑。因嚴重危害治安，宣告刑之執行完畢後驅逐出境。

