賣棒球票不成反賠3萬！賣家慘遭「假買家」套路扒皮

詐團在網路上假稱收購大巨蛋棒球票等，丟假連結騙走三名賣家13萬元。台南陳女交帳戶淪洗錢共犯，判刑3月、緩刑4年須全額賠償。示意圖（資料照）

去年職棒36年棒球開幕戰，售票創下國內棒球史紀錄，但陳姓女子將帳戶交給詐團，遭歹徒錄用「假交易」模式收購門票，誘騙被害人匯款3萬多，高等法院台南分院駁回陳女上訴維持徒刑三月，但考量已調解宣告緩刑4年。

2025年三月間，職棒大巨蛋開幕戰一票難求，詐騙集團鎖定網路賣家，透過臉書私訊欲出售門票的詹姓男子。詐團佯裝買家誆稱購票，要求使用交貨便交易，並傳送假連結，由詐團設計的網頁指示詹男操作，點擊連結並匯出3萬28元至陳女帳戶，賣票不成反破財。

同日晚間，詐團再以購買木吉他為由，向鄭姓男子訛稱想透過順豐物流匯款，誘騙點擊假連結，導致鄭男匯出4萬9983元。何姓賣家也遭相同手法詐騙，受騙連續匯款兩次各4萬9985元。三名賣家遭騙款項，全數匯入陳女名下中國信託與第一銀行帳戶，淪為洗錢工具。

台南地方法院在一審時，認為陳女未參與詐欺，但提供帳戶給不法集團使用，增加查緝困難，認定陳女為幫助犯，考量於偵審期間皆坦承犯行，且無證據顯示有犯罪所得，依洗錢防制法減刑。審酌陳女無前科紀錄及經濟狀況，量處有期徒刑三月，併科罰金2萬元。

陳女不服上訴，強調已與何男調解並願賠償其他被害人。台南分院二審認為原審量刑為最低度刑駁回上訴。法官念及陳女一時失慮，且願分期全額賠償，為督促履行義務並兼顧被害人權益，宣告緩刑4年。若未依約賠償，緩刑將被撤銷，以司法制度保障受害人。

