發財啦！3/6 大樂透頭獎開3注 獎落台中、彰化 今彩539開1注

3月6日開獎的第115000033期大樂透頭獎開出3注；第115000059期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

3月6日開獎的大樂透頭獎開出3注，由台中市南屯區向上路1段692號1樓的「迎財家商行」、彰化縣二林鎮東和里儒林路2段394號的「尚億彩券行」、台中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓的「幸運商行」開出；今彩539頭獎開出1注，由雲林縣土庫鎮宮北里中正路192號的「真好中彩券行」開出。

第115000033期大樂透中獎號碼「09、11、12、14、23、25，特別號：42」。頭獎共3注中獎，每注可得4882萬6151元；貳獎開出3注，每注可得61萬7720元；參獎共67注中獎，每注可得2萬9786元；肆獎共140注中獎，每注可得9163元；伍獎共3121注中獎，每注可得2000元；陸獎共3282注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬1882注中獎，每注可得400元；普獎共5萬1128注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第115000033期49樂合彩中獎號碼為「09、11、12、14、23、25」。四合9注中獎，每注可得20萬元；三合共161注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3643注中獎，每注可得1250元。

第115000059期今彩539中獎號碼為「19、24、29、32、34」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共6475注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8325注中獎，每注可得50元。

第115000059期39樂合彩中獎號碼為「19、24、29、32、34」。四合共開出5注，每注可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9119注中獎，每注可得1125元。

第115000059期3星彩中獎號碼為「161」。壹獎共72注中獎，每注可得5000元。

第115000059期4星彩中獎號碼為「7093」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法