「殯葬界蔡依林」控威震集團吳明達抹黑 全案不起訴確定

有「殯葬界蔡依林」之稱的殯葬業者劉君玲，與威震集團前董事長吳明達分手後，指控對方在網路社群發文抹黑她「腳踏多條船」等，提告公然侮辱、誹謗及恐嚇。經不起訴，向高等檢察署聲請再議。高檢署認為，吳明達發文未指名道姓，內容亦屬感情糾紛下的情緒抒發，未達恐嚇或誹謗構成要件，近日駁回再議，全案不起訴確定。

劉女主張，吳明達在個人微信朋友圈發布多篇貼文，內容指稱她劈腿、背叛，並寫下「我一定不放過你」等語，足以讓共同友人辨識其身分，並使她心生畏懼，形同藉江湖勢力進行惡害告知。

不過，高檢署處分書指出，吳明達相關貼文並未出現劉女姓名、照片或其他個人資料，一般閱覽者難以僅憑文字直接連結至特定對象；劉女所稱「熟識之人皆知指誰」，僅屬其主觀臆測，尚不足認定已達貶損社會評價的程度。

針對誹謗，處分書並引述相關證詞，指證人周男於警詢時表示，他與劉女於2022年間分手後，與吳明達碰面時，才得知劉女在與其交往期間同時與吳男交往。檢方認為，吳明達發文暗指劉女用情不專，係基於其所蒐集資訊而有相當理由確信為真實，屬言論自由保障範圍，難以誹謗罪論處。

至於恐嚇部分，高檢署認為，吳明達雖於貼文中提及「我一定不放過你」，但其語境是因感情糾紛所生的情緒表述，並未提及加害生命、身體或財產的具體方式，亦可能指透過法律途徑追究責任，難認屬恐嚇危害安全罪。

處分書也提到，吳明達目前因另案在台北監獄服刑，刑期長達25年以上，客觀上難認其有能力親自加害聲請人，與恐嚇罪構成要件亦有距離。

高檢署認定，原檢察官不起訴處分認事用法並無違誤，劉女聲請再議無理由，予以駁回。

本案經士檢不起訴、高檢署駁回再議確定後，劉女再向士林地方法院聲請准許提起自訴。法官審理認為，相關文字未足以特定指涉劉女，亦未達恐嚇程度，裁定聲請無理由，予以駁回。

吳明達早年曾涉狙殺北聯幫主案被判無期徒刑，假釋後仍頻繁進出警局。前年他被查獲不滿債務問題，竟重金買凶企圖暗殺青山宮主委黃清源，同時因經營職業賭場遭依預備殺人等罪判刑；因吳於假釋期內屢犯重罪，法務部矯正署於去年4月正式撤銷其假釋，意即他必須重返監獄，服完25年的殘刑。

