    離婚不成 基隆狠妻竟撂前男友砍丈夫

    2026/03/06 21:29 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市周姓女子不滿丈夫不願簽字離婚，夥前男友等人砍傷林男。基隆地檢署依周女等4人涉犯重傷害未遂起訴。（資料照）

    基隆市周姓女子不滿林姓丈夫不願簽字離婚，夥同倪姓前男友、陳姓及曾姓友人，趁林男在租屋處熟睡時，持開山刀闖入瘋砍，林男全身多處肌腱、神經被砍斷，左腰傷口深可見骨，險些喪命。基隆地檢署今天（6日）偵結起訴周女等4人重傷害未遂罪，周女等4名在押被告移審基隆地院；法官開庭後裁定均收押禁見。

    起訴書指出，40多歲的周女與林男婚後感情生變，想離婚遭拒，透過中間人「阿發」與林男協調不成，林男反藉故與周女的前男友倪男糾纏不清，多次騷擾倪男，引發周女、倪男不滿，夥同陳男、曾男教訓林男。

    今年1月6日凌晨，周女開車載倪兒、曾男與陳男到林男租屋，倪男以鑰匙開門，與曾男在門口把風，陳男持開山刀衝入客廳，朝躺在沙發上睡覺的林男就是一陣狠砍。林男腹部中刀痛醒，驚慌閃避，陳男繼續揮刀，林男當場血流如注，左腰深部撕裂傷、左側第十肋骨骨折、左上臂肌肉及神經斷裂、左肱骨開放性骨折等多處重傷。

    陳男行凶後，與倪男、曾男搭周女接應車輛逃離現場。轄區警二分局獲報，循線將周女等4人逮捕歸案；檢方複訊後，以涉犯重傷害未遂等罪，有逃亡之虞向法院聲押禁見獲准。

    檢方認定，倪、陳、周及曾等4人具備犯意聯絡與行為分擔，林男雖經搶救後未達機能毀敗程度，但陳男持開山刀殺傷林的手段極為殘忍。檢察官認定，周女等4人同時觸犯重傷害未遂及恐嚇危害安全罪，依刑度較重的重傷害未遂罪將周女等4人起訴。

