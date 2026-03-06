為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    保證年息12％！賣保單推「信託憑證」吸金5000萬 遠壽前經理北檢複訊

    2026/03/06 19:38 記者劉詠韻／台北報導
    涉吸金陳女面對媒體鏡頭神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。（記者劉詠韻攝）

    涉吸金陳女面對媒體鏡頭神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。（記者劉詠韻攝）

    遠雄人壽通訊處時任經理陳麗妙涉嫌自2004年至去年，利用過去從事保險業務所建立的人脈，向投資人招攬投資，聲稱可購買「優質信託憑證」並保證年息6%至12%，至少4名投資人受害，涉吸金逾5000萬元。檢調今搜索並約談陳女到案說明，晚間近7時移送台北地檢署複訊；陳女面對媒體鏡頭時神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。

    檢調獲報，陳麗妙曾任遠雄人壽通訊處經理，目前已退休。她涉嫌自2004年間起，直至去年，假借銷售某人壽公司保單名義，向多名投資人推薦所謂「優質信託憑證」，並以保證高額利息為誘因招攬資金。

    據了解，受害投資人因信任陳女長期從事金融保險業的專業背景，陸續投入資金，累計至少4人受害，涉吸金金額高達5000萬元。

    檢方今指揮調查局北部地區機動工作站，前往陳女住所搜索，並通知她到案說明，約於晚間近7時許將其移送北檢複訊，全案將朝詐欺罪、違反銀行法「非法吸金」等方向偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播