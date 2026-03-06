保證年息12％！賣保單推「信託憑證」吸金5000萬 遠壽前經理北檢複訊

涉吸金陳女面對媒體鏡頭神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。（記者劉詠韻攝）

遠雄人壽通訊處時任經理陳麗妙涉嫌自2004年至去年，利用過去從事保險業務所建立的人脈，向投資人招攬投資，聲稱可購買「優質信託憑證」並保證年息6%至12%，至少4名投資人受害，涉吸金逾5000萬元。檢調今搜索並約談陳女到案說明，晚間近7時移送台北地檢署複訊；陳女面對媒體鏡頭時神情不悅，步入法警室前，輕聲說了一句：「好恐怖喔」。

檢調獲報，陳麗妙曾任遠雄人壽通訊處經理，目前已退休。她涉嫌自2004年間起，直至去年，假借銷售某人壽公司保單名義，向多名投資人推薦所謂「優質信託憑證」，並以保證高額利息為誘因招攬資金。

據了解，受害投資人因信任陳女長期從事金融保險業的專業背景，陸續投入資金，累計至少4人受害，涉吸金金額高達5000萬元。

檢方今指揮調查局北部地區機動工作站，前往陳女住所搜索，並通知她到案說明，約於晚間近7時許將其移送北檢複訊，全案將朝詐欺罪、違反銀行法「非法吸金」等方向偵辦。

