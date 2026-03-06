「馬路」車禍馬旁觀！金門棒球場旁轉彎死角 1轎車撞2機車3人傷

金門縣立棒球場旁道路發生交通事故，1輛轎車與對向2輛機車發生碰撞，馬兒在旁優閒吃草。（金門縣警察局提供）

金門縣立棒球場旁的「馬路」今天發生車禍，1輛轎車與對向2輛機車狹路相逢，發生碰撞，機車3人受傷，其中黃姓女騎士骨折，2人擦挫傷，肇事原因由警方釐清中。

金門縣警局金城分局表示，民權路70巷11弄金門高中停車場路段，下午1點多發生交通事故，王姓男子駕駛的轎車沿該路段往金門高中方向行駛，與對向2輛分別由黃姓女騎士附載趙姓女子、洪姓女騎士所騎機車碰撞，造成黃女骨折、趙女及洪女擦挫傷，王男轎車衝出路面，半個車身斜停在草地，機車零件及物品散落，路面一片狼藉。

警方表示，受傷3人都由消防隊送往衛福部金門醫院做進一步治療，經對3名駕駛人實施酒測，初步排除酒駕行為，詳細肇事原因釐清中。

附近住家說，該道路寬約4公尺多，平日車輛進出頻繁，轉彎處易生視線死角；附近有養馬人家，偶爾可見馬兒優閒在現場踢踏，稱該路「馬路」。

王男轎車衝出路面，半個車身斜停在草地，機車零件及物品散落，路面一片狼藉。（金門縣警察局提供）

