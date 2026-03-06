被指打「無聲電話」鬧柯建銘 羅智強控名譽受損求償百萬敗訴

立委羅智強被指控黨團協商時刻意打「無聲電話」給時任民進黨團總召柯建銘，企圖打斷發言，羅認為柯在他數度澄清後，仍持續誤導輿論、使他名譽受損，狀告柯民事求償100萬元敗訴。（翻攝自立院IVOD）

國民黨立委羅智強與民進黨團時任總召柯建銘，去年5月在政黨協商時「無聲電話」風波，羅智強認為柯建銘在他數度澄清後，仍持續誤導輿論、使他名譽受損，狀告柯建銘民事求償100萬元；台北地院審理後，認定柯的言論受到立委言論免責權保障，判羅智強敗訴，柯建銘免賠。可上訴。

羅智強指控，5月15日朝野協商時，柯建銘突然說「剛才羅智強說有打電話來打斷我發言，其實我知道每次我發言的時候，在關鍵時刻羅智強都偷偷打電話給我，我怎麼會不知道」、「我就當你在玩，你玩得高興就好了」、「當然是有啊，所以不要耍這種小手段 嘛」。

羅又指，在他多次發文及受訪澄清他沒有打無聲電話後，柯建銘又於6月5日接受媒體採訪時說「我就知道是羅智強打的，難道要再去調通聯紀錄嗎？是男人就認」等語。羅認為北檢後來查出是陳姓男子打的、並將陳男起訴，羅當日的通聯也沒打給柯，柯卻栽給他，致使其名譽受損，精神遭受極大痛苦，故向柯求償100萬元。

北院法官調查，依據立院影音及會議紀錄，柯建銘發言過程中，因手機鈴聲響起而中斷，各方立委對其發言時間計算爭論不休，以致主席裁示休會10分鐘，復會後羅智強發言說「柯總召接了一通電話就變成民主配合黨」，柯建銘才因而回稱羅智強打電話打斷他發言，可證柯的話是要維護他和黨團的完整發言權益，具高度公共性。

而6月5日柯的受訪內容，法官認為柯是被動受訪，話題是針對先前政黨協商議題，內容與立委職務有關，屬言論自由免責權的保障範圍。

至於羅的通聯證據以及北檢起訴陳男的事實，法官認為柯在發表言論時，案件還在偵查階段，柯無從得知是陳打的，且協商會議錄影也顯示，柯建銘發言、手機響起同時，羅智強也正低頭在桌面下使用手機，柯依據自己的親見親聞、過往經歷及現場狀況，研判是羅打來，以催促他結束發言，有相當依據可確信所言為真，並非虛構。

法官因此認定，柯建銘的發言並非以貶損羅的名譽為唯一目的，未逾越合理範圍，是對可受公評之事發表善意適當的評論，未侵害羅的名譽權，駁回羅的訴求。全案仍可上訴。

