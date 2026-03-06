基隆救災量能再升級 消防局獲贈「滅火無人機」科技裝備

強笙工程有限公司捐贈「空中照明繫留無人機」科技裝備給基隆市消防局，由游家懿（右）代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

國際獅子會300A-2區與強笙工程有限公司展現大愛，今（6日）聯合捐贈基隆市消防局「多功能滅火無人機」、「空中照明繫留無人機」及「遙控救生圈」等科技救災裝備。基隆市消防局長游家懿表示，這批新利器投入後，將讓消防員面對高樓火災或急流溺水時，能透過遠端操作先行搶救，落實「科技救災、安全第一」的目標。

捐贈儀式今日下午3時在基隆市消防局安樂消防分隊舉行，游家懿說，基隆地形與建築密集，現代災害趨於複合化，傳統人力救援面臨極大挑戰，國際獅子會300A-2區與強笙工程有限公司捐贈的「多功能滅火無人機」堪稱空中消防員，不僅具備高空滅火能力，更結合熱成像追瞄系統，能即時鎖定火源位置並精準壓制。

請繼續往下閱讀...

此外，「空中照明繫留無人機」可長時間定點滯空，為夜間搜救提供強力照明；而「遙控救生圈」則具備高速航行特性，在溺水事故發生時，能比救援人員更早接近溺者提供浮力，大幅降低消防員下水冒險的風險。

游家懿致詞時特別感謝國際獅子會300A-2區與強笙工程有限公司的熱心公益。他強調，科技化救災裝備不僅是守護市民財產，更是落實「救人之前，先保護自己」的核心理念，讓第一線同仁在更完善的安全防護下執行任務。未來消防局將持續推動科技防災，打造具韌性的防救災體系。

國際獅子會300A-2區與台北市西門獅子會捐贈基隆市消防局「多功能滅火無人機」裝備，由基隆市消防局長游家懿（右）代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

國際獅子會300A-2區今天捐贈基隆市消防局「遙控救生圈」裝備，由消防局長游家懿（右）代表受贈。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法