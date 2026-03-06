租屋處供詐團當機房獲2.7萬報酬 基隆男被判1年10月

基隆吳姓男子沒錢繳房租，將租屋處供詐團架設「話務機房」，獲2.7萬報酬，被法院判處1年10月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆1名吳姓男子沒錢繳房租，提供租屋處給詐團當「機房」，害2名被害人被騙走40萬元。基隆地院認為，吳男提供租屋作為詐騙「機房」，並在「機房」故障斷電時重啟電源，已構成詐欺集團共犯，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處1年10月徒刑。

判決指出，43歲的吳男去年5月間，在撞球場結識綽號「智豪」的男子，對方以協助繳房租為誘餌，要求吳男申辦中華電信2個門號及網路，並在基隆市租屋處架設IP網路電話交換機。吳男平時不需撥打電話，只需在設備斷電或故障時，負責重新接電及重開機，便可按月收取2萬7500元酬勞。

請繼續往下閱讀...

詐團隨後利用此機房，假冒2名被害人的兒子，分別以「手機弄丟」、「需現金周轉」等理由，誘騙家人匯款；其中1名被害人深信不疑，竟匯出高達38萬元，2案合計受騙40萬元。警方獲報後循線破獲機房，扣得交換機、數據機及手機等證物。

法院審理時，吳男辯稱，他曾對高昂電話費感到懷疑，但「智豪」保證沒有風險，且他認為自己沒有實際接聽電話，應該不違法。但法官認定，吳在機房故障斷電時重新連接電源、重新開機，雖非擔任直接詐騙本案被害人的角色，仍屬詐欺集團不可或缺之機房共犯角色。

此外，法官認為，吳男所為製造電信斷點，增加受害者尋求救濟的困難，並使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺犯罪風氣猖獗，依吳犯3人以上共同詐欺取財罪，判處1年10月徒刑，並沒收犯罪所得2萬7500元；可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法