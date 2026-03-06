20分鐘2車禍！疲勞駕駛擦撞+4車連撞 東港警奔波趕場

61歲鄭女駕車經台27線北往南，一連追撞3輛車。（警方提供）

上班出門要平安回家！東港警分局轄區內昨天短短20分鐘發生2起重大或追撞多車事故，警方奔波到場處理，發現皆因肇事駕駛疑似上班一整天、精神不濟所導致，也呼籲用路人疲累駕駛危險性不下於酒駕，一時趕路說不定會換來一輩子遺憾，應停於安全處所休息再上路。

東港警分局昨天先是在17時20分獲報，指省道台17線東港路段發生擦撞車禍，隨後又在17時40分接獲轄區台27線新園鄉仙吉路段發生多車推撞事故，所幸現場已有派出所員警到場維持交通，未釀大規模阻塞。

警方表示，第二起事故經到場處理，發現61歲的鄭女駕A車經台27線北往南，先在仙吉加油站附近追撞同向前方停等紅燈的B車陳男，隨後疑似緊張未踩實煞車，通過路口時，又與駕駛C車的張女及駕駛D車的簡男發生碰撞，仍未停止，直到自撞民宅大門才停下。

警方說，鄭女及36歲陳男、27歲張女及35歲簡男經酒測後皆無飲酒情形，鄭女及張女則有輕微挫傷，肇事原因現正全面調查釐清。

警方強調，兩地相距約7.7公里，所幸當時交通處理小組有3人上班，現場還有派出所員警疏導交通，但仍讓員警疲於奔命。警方呼籲，疲勞駕駛風險不亞於酒駕，開車千萬別硬撐，有充足的精神才是回家的王道，當發現有打哈欠、反應慢半拍等，就應尋找安全處所停下來休息，養足精神再上路。

鄭女所駕白色休旅車一路撞到民宅才停下。（警方提供）

車禍現場一片混亂，警方處理發現，疑似駕駛上班一整天、精神不濟所導致。（警方提供）

