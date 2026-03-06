為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    最催淚婦女節！竹警包場《陽光女子合唱團》致敬女力

    2026/03/06 17:22 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣警察局長林建隆（左）逐一致贈女性同仁鮮花與蛋糕，以表達敬意與感謝。（新竹縣警察局提供）

    國際婦女節前夕，新竹縣政府警察局今天在竹北「享平方影城」包場，邀請女性同仁齊聚一堂，觀賞溫馨勵志電影《陽光女子合唱團》，局長林建隆逐一致贈鮮花與蛋糕，表達敬意與感謝，也象徵警察局對性別平權與職場友善的具體實踐。

    林建隆說，《陽光女子合唱團》所傳遞的團結、勇氣與自我實現精神，正如同警察團隊中女性同仁所展現的專業與堅韌，希望透過觀影活動，讓女性同仁在光影之中，看見彼此，也看見自己，同仁在忙碌勤務之餘，也能感受節日的祝福與警察大家庭的溫暖，祝願每位女性在工作與人生舞台上，都能看見自己的力量自信發光。

    林建隆逐一致贈女性同仁鮮花與蛋糕，感謝女性同仁在治安維護、交通執法及各項警政工作上的辛勞付出。進場時，貼心備妥面紙和點心、飲料，讓大家在看電影時放鬆心情，也在劇情催淚時刻可以派上用場。

    警察局同時也邀請女性議員蒞臨參與，與警察局女性同仁交流互動，共同為女力喝采。受邀出席的女性議員對活動表示肯定，並鼓勵姐姐妹妹們持續在各自崗位上發光發熱。

    新竹縣警察局長林建隆（右）逐一致贈女性同仁鮮花與蛋糕，以表達敬意與感謝。（新竹縣警察局提供）

    國際婦女節前夕，新竹縣政府警察局今天包場邀請女性同仁齊聚一堂，共同觀賞溫馨勵志電影《陽光女子合唱團》。（新竹縣警察局提供）

    新竹縣警察局長林建隆（右）希望女性同仁在忙碌勤務之餘，也能感受節日的祝福與警察大家庭的溫暖。（新竹縣警察局提供）

