八里檳榔攤食堂命案 士院國民法庭判莽男15年徒刑

新北市運將游竣翔去年3月晚間在八里區一家檳榔攤食堂飲酒用餐時，與陳姓同業發生口角，游男竟拿出剪刀攻擊，朝陳男的頭頂刺2刀，致陳男的腦漿外溢昏迷，急救10天後宣告不治；士林地檢署去年7月依殺人罪嫌起訴游男，士林地院國民法官法庭今將游男判處15年有期徒刑。可上訴。

判決指出，游竣翔於2025年3月9日晚間7點多，在八里區中山路3段的ABC檳榔攤內，與陳男等人同桌用餐並飲酒，到了晚上9點左右，游疑因翻動別人包包而同桌客人發生口角糾紛，游竣翔竟拿出不銹鋼剪刀，站起來朝坐在椅子上的陳男頭頂連刺2刀，其中1刀刺入陳秉浩頭骨，游再立即拔出剪刀。

陳秉浩頭頂受到2處刀傷，其中1刀的傷口穿透頂骨，另1處穿透頭皮並卡在頂骨，造成大量出血，在場人士見狀立即撥打119叫救護車，將陳男緊急送往淡水馬偕醫院急救，10天終因創傷性硬腦膜下出血、左頂骨破裂、顱內出血、大腦實質損傷、顱骨損傷，以及住院併發症而死亡。

士檢去年7月認定游男有殺人故意，依殺人罪起訴，士林地院國民法官法庭本週密集審理，辯護律師聲請私人精神鑑定，認為游男有輕度智能障礙、衝動控管能力差，且智商僅70，爭取從輕量刑。

但檢察官認為，游男犯案時精神狀況未影響辨識能力，具有完全行為能力，還與到場警察爭辯，對答如流，智識能力不能當做減刑理由，何況他未向死者家屬道歉，未見悔意，直到法院審理時，證據確鑿才坦承犯案，沒有從輕理由。

國民法庭認為游男持有殺傷力的利剪攻擊死者頭部，確實是基於殺人故意，成立殺人罪，考量各項量刑因子後，將游竣翔量處有期徒刑15年。可上訴。

