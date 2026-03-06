為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    八里檳榔攤食堂命案 士院國民法庭判莽男15年徒刑

    2026/03/06 17:17 記者張文川／台北報導
    消防人員協助陳姓男子包紥。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    消防人員協助陳姓男子包紥。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

    新北市運將游竣翔去年3月晚間在八里區一家檳榔攤食堂飲酒用餐時，與陳姓同業發生口角，游男竟拿出剪刀攻擊，朝陳男的頭頂刺2刀，致陳男的腦漿外溢昏迷，急救10天後宣告不治；士林地檢署去年7月依殺人罪嫌起訴游男，士林地院國民法官法庭今將游男判處15年有期徒刑。可上訴。

    判決指出，游竣翔於2025年3月9日晚間7點多，在八里區中山路3段的ABC檳榔攤內，與陳男等人同桌用餐並飲酒，到了晚上9點左右，游疑因翻動別人包包而同桌客人發生口角糾紛，游竣翔竟拿出不銹鋼剪刀，站起來朝坐在椅子上的陳男頭頂連刺2刀，其中1刀刺入陳秉浩頭骨，游再立即拔出剪刀。

    陳秉浩頭頂受到2處刀傷，其中1刀的傷口穿透頂骨，另1處穿透頭皮並卡在頂骨，造成大量出血，在場人士見狀立即撥打119叫救護車，將陳男緊急送往淡水馬偕醫院急救，10天終因創傷性硬腦膜下出血、左頂骨破裂、顱內出血、大腦實質損傷、顱骨損傷，以及住院併發症而死亡。

    士檢去年7月認定游男有殺人故意，依殺人罪起訴，士林地院國民法官法庭本週密集審理，辯護律師聲請私人精神鑑定，認為游男有輕度智能障礙、衝動控管能力差，且智商僅70，爭取從輕量刑。

    但檢察官認為，游男犯案時精神狀況未影響辨識能力，具有完全行為能力，還與到場警察爭辯，對答如流，智識能力不能當做減刑理由，何況他未向死者家屬道歉，未見悔意，直到法院審理時，證據確鑿才坦承犯案，沒有從輕理由。

    國民法庭認為游男持有殺傷力的利剪攻擊死者頭部，確實是基於殺人故意，成立殺人罪，考量各項量刑因子後，將游竣翔量處有期徒刑15年。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播