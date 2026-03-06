勝利星村玩滑板車起爭執 父遭YouBike男持鐵盒打破頭、女兒嚇哭

騎YouBike的男子從後方攻擊騎電動滑板車的父女。（翻攝自監視器畫面）

屏東知名眷村景點勝利星村，5日晚上7點39分發生一對父女在園區內玩滑板車時，遭到一名騎YouBike男子持鐵製便當盒攻擊頭部，造成34歲的張姓爸爸頭部流血撕裂傷，女兒在現場大哭，行兇男子則快速騎車離開，屏東警方已調閱現場監視器，正全力追緝。

警方調查，張姓爸爸5日晚上帶著幼女在勝利星村園區內玩電動滑板車，疑似擋到騎YouBike的中年男子引起爭執，雙方不歡而散，沒想到騎YouBike的男子竟然從後方追趕過來，持鐵製便當盒攻擊張姓爸爸的頭部受傷，父女都被攻擊行為嚇壞，爸爸被送醫治療無生命危險，女兒則是在現場嚇得大哭。

請繼續往下閱讀...

屏東警方獲報後，由於該地點為屏東重要觀光景點，平時人潮眾多，警方高度重視，案發後立即成立專案小組，連夜調閱周邊監視器影像追查，目前已初步鎖定特定對象身分與逃逸動向，已報請檢察官指揮全力展開緝捕。

屏東分局強調，絕不容許暴力行為挑戰公權力，警方將持續加強園區及周邊巡邏密度，確保市民與遊客安全。

警方加強勝利星村安全巡邏。（屏東警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法