為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    勝利星村玩滑板車起爭執 父遭YouBike男持鐵盒打破頭、女兒嚇哭

    2026/03/06 17:01 記者葉永騫／屏東報導
    騎YouBike的男子從後方攻擊騎電動滑板車的父女。（翻攝自監視器畫面）

    騎YouBike的男子從後方攻擊騎電動滑板車的父女。（翻攝自監視器畫面）

    屏東知名眷村景點勝利星村，5日晚上7點39分發生一對父女在園區內玩滑板車時，遭到一名騎YouBike男子持鐵製便當盒攻擊頭部，造成34歲的張姓爸爸頭部流血撕裂傷，女兒在現場大哭，行兇男子則快速騎車離開，屏東警方已調閱現場監視器，正全力追緝。

    警方調查，張姓爸爸5日晚上帶著幼女在勝利星村園區內玩電動滑板車，疑似擋到騎YouBike的中年男子引起爭執，雙方不歡而散，沒想到騎YouBike的男子竟然從後方追趕過來，持鐵製便當盒攻擊張姓爸爸的頭部受傷，父女都被攻擊行為嚇壞，爸爸被送醫治療無生命危險，女兒則是在現場嚇得大哭。

    屏東警方獲報後，由於該地點為屏東重要觀光景點，平時人潮眾多，警方高度重視，案發後立即成立專案小組，連夜調閱周邊監視器影像追查，目前已初步鎖定特定對象身分與逃逸動向，已報請檢察官指揮全力展開緝捕。

    屏東分局強調，絕不容許暴力行為挑戰公權力，警方將持續加強園區及周邊巡邏密度，確保市民與遊客安全。

    警方加強勝利星村安全巡邏。（屏東警分局提供）

    警方加強勝利星村安全巡邏。（屏東警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播