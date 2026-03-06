為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    喊「小姐」=付錢？北港老字號花生酥被阿北摸走 店家：可能太好吃

    2026/03/06 16:32 記者李文德／雲林報導
    北港老字號花生酥名店，昨遭中年男子順手拿走花生酥樣品。（業者提供）

    北港老字號花生酥名店，昨遭中年男子順手拿走花生酥樣品。（業者提供）

    雲林北港鎮朝天宮廟旁一家手工花生酥店，昨（5）日早上一名中年男子趁員工在店內補貨時，看中櫃檯上的花生酥樣品，喊句「小姐」見無人回應便順手拿走，店家發覺後將此事放上網路，自嘲「可能是花生酥太好吃」才引來覬覦。北港警分局表示，已掌握涉嫌人身分積極追查中。

    這家花生酥店是北港在地有名的百年老字號排隊名店，根據店家提供的監視器顯示，昨天上午10點多1名頭戴黑帽、身穿白色背心的男子，左手提著2大袋橘色伴手禮走進店內，右手拿起櫃檯上的花生酥，喊了「小姐」，像是要請店員結帳，不過眼見店內無人回應，不到5秒鐘思考時間，男子便拿著花生酥揚長而去，走出店外時還探頭看看是否有店員。

    林姓老闆娘表示，當時是女員工顧店，剛好要進入店內補貨，才一下子的時間，發現櫃檯上的花生酥樣本不見，調閱監視器發現1名阿伯拿走，令員工相當傻眼又氣憤。

    「難道喊句小姐就能付款完成嗎？」老闆娘笑說，當下覺得好氣又好笑，開店以來第一次遇到這種情形，但轉念一想，「可能是我們家花生酥太好吃、可能阿伯很餓」，便不再多追究並沒有報案，200多塊的花生酥當作送給阿伯吃。

    事後店家將這段遭遇放上網路社群，網友笑說「她叫你小姐，自己叫小偷」、「花生酥很好吃，但人家沒有語音付款」。

    北港警分局表示，已掌握涉嫌人身分，將儘速查緝犯嫌到案；也提醒商圈店家，可加強店內監視設備與自主防衛措施，並針對易遭竊商品提高巡視與清點頻率。若發現商品遭竊，請保留相關影像或跡證立即報警，以利警方後續追查。

