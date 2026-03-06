撞死無辜女老師 宜蘭毒駕賓士男被起底有毒品、持刀砍人前科

宜蘭23歲男子林益宏5日晚間吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯後，駕駛賓士車載李妻沿路闖紅燈飆車，高速撞死中道中小學的小學部59歲鍾姓女老師。（記者王峻祺攝）

宜蘭23歲男子林益宏5日晚間吸食俗稱「喪屍菸彈」的毒品依托咪酯後，駕駛賓士車載李妻沿路闖紅燈飆車，高速撞死中道中小學的小學部59歲鍾姓女老師，被依毒駕致死等罪送辦；案發後，林男遭起底，發現曾有毒品、傷害前科，涉入持刀砍人等重傷害案件。

林益宏從事二手車交易買賣，5日晚間開母親的賓士車，載妻子一路闖紅燈狂飆，連闖2個紅燈後，最後在宜蘭市區追撞駕車停等紅燈的鍾姓女老師，不僅害死鍾婦，自己也因傷重住進加護病房，妻子則輕傷出院。警方清查現場時，在賓士車內及林男身上起出依托咪酯及吸食器，唾液快篩也呈陽性反應。

命喪返家路程的女老師憾事傳出後，震驚地方教育圈，除校方發聲明哀悼，許多老師也發文悼念，肇事林男過往案底更被起底，他不僅是毒品列管人口，還曾在2022年參與砍人案助勢，依幫助犯傷害致人重傷罪，被判處1年7月有期徒刑。

判決指出，林益宏在友人邀約下攜帶刀械到宜蘭某超商赴約，目睹好友江姓少年持開山刀追砍謝男，導致謝男斷手筋重傷，過程不僅未加阻止，更在場助勢起鬨並犯後逃逸，開庭雖辯稱「有去現場，但沒有拿兇器」卸責，但經法官審酌相關事證，認為林男確實提供江姓少年助力，明顯是共犯遭判有罪。

