屏東準司法官到縣警局交流 了解鑑識科學協助辦案與審理

屏東準司法官參觀縣警局刑事鑑識設施。（屏東縣警局提供）

屏東地檢署主任檢察官楊婉莉今天率領法務部司法官學院第65期屏東學習組學員到屏東縣警局參訪交流，透過實地觀摩與實務分享，讓準司法官了解鑑識科學如何還原真相，提供未來偵辦案件及法院審理的參考。

刑事案件的偵辦，許多關鍵往往來自現場採得的細微跡證，從第一時間的現場勘察、證物採集，到後續科學分析與鑑定報告製作，每一個步驟都直接影響案件方向與證據能力，鑑定品質與效率，可以提供檢察官偵查及法院審理時，最客觀、最紮實的科學依據。

縣警局長甘炎民表示，當檢察官與法官對鑑識流程與技術有更清楚的認識，在案件偵辦與審理過程中，不但能與警方有更好的溝通，更能有效運用鑑定成果，提升判斷的精準度，未來將持續推動檢警專業交流，強化合作基礎，讓科學鑑識在司法體系中發揮更穩定、可靠的功能，共同維護社會治安與司法公信力。

現場鑑識人員也分享國民法官制度，在法庭上所面臨的挑戰與準備方向等，而準司法官也和警方進行交流討論，進一步了解科學鑑識的相關證據。

屏東準司法官與警方刑事人員交流。（屏東縣警局提供）

