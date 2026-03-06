為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    沒有車號是詐騙！ETC假訊息這3種最惡劣 高公局教辨識4撇步

    2026/03/06 16:15 記者吳亮儀／台北報導
    詐騙集團常利用「ETC欠費未繳將受罰」的急迫感，假冒遠通公司發送詐騙電子郵件或簡訊，誘民眾點擊不明網址盜取個資與金錢，高公局建議車主可申辦「ETC電子帳單」。（高公局提供）

    詐騙手段越來越多，交通部高速公路局今天（6日）說明，詐騙集團常利用「ETC欠費未繳將受罰」的急迫感，假冒遠通公司發送詐騙電子郵件或簡訊，誘民眾點擊不明網址盜取個資與金錢。

    高公局指出，目前ETC詐騙訊息主要分為3類，第一種是「系統動作」型，偽裝成自動化系統發送的正式通知，看起來專業且非人為發送。第二種是「停車業務」型，精準鎖定開車族群，使用「停車費」等與高速公路通行費高度相關的業務詞彙。

    第三種是「費用與限制」型，詐騙集團會刻意編造37、40、46元等小額欠費，並利用「今日午夜前繳費」或「滯納金」等法律後果，誘導民眾點擊連結。

    如何一眼就可識破詐騙？高公局說明，ETC通知一定會明確顯示「車牌號碼」，若收到沒車號的ETC相關電子郵件或簡訊就是詐騙；並提供4招辨識技巧，訊息內容若包含「無車號、有連結、小金額、催時效」等特徵，即為詐騙，請民眾直接刪除，勿理會來源不明的催繳訊息，若有疑慮，可電洽遠通公司24小時客服電話。

