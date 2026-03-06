為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    嘉義18歲渣男劈腿嚐禁果 害未滿16歲2姊妹染梅毒母怒告

    2026/03/06 15:38 記者王善嬿／嘉義報導
    18歲陳姓清潔工先後與未成年2姊妹發生性關係，事後2女就醫診斷染有梅毒，姊妹倆的母親憤而報警提告，嘉義地方法院法官審理，分別處有期徒刑3月及1年10月。（資料照）

    18歲陳姓清潔工先後與未成年2姊妹發生性關係，事後2女就醫診斷染有梅毒，姊妹倆的母親憤而報警提告，嘉義地方法院法官審理，分別處有期徒刑3月及1年10月。（資料照）

    18歲陳姓清潔工透過朋友介紹，認識未滿16歲少女與少女未滿14歲的妹妹，竟克制不住衝動，先後與2姊妹發生性關係，事後2女就醫診斷染有梅毒，姊妹倆的母親憤而報警提告陳男性侵。嘉義地方法院法官審理，認為陳男對14歲以上未滿16歲之女子為性交、處有期徒刑3月，又對未滿14歲之女子為性交、處有期徒刑1年10月；全案可上訴。

    檢警調查，陳男經由朋友介紹先認識姊姊進而認識妹妹，陳男在2024年11月某日，在嘉義市住處與姊姊發生性關係，2025年2月至6月底，與正在交往中的妹妹，同樣在其住處發生至少10次性關係，因姊妹倆經診斷染上梅毒，姊妹的母親察覺有異報警。

    嘉義地院合議庭法官審理，陳男明知姊妹倆一個未滿16歲、一個未滿14歲，思慮未成熟，沒有足夠性自主能力，竟未能克制情慾，與姊妹分別發生性關係，造成她們身心健康與人格發展不良影響，實屬不該。考量陳男犯後坦承犯行，且犯案時分別與姊姊曖昧、與妹妹為交往中情侶，未使用暴力、誘拐等手法，以及陳男高職肄業、未婚，目前從事清潔工作，月薪3萬至4萬元，經濟狀況勉持、之前未曾有故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情狀量刑。

    雖陳男及辯護人請求給予緩刑，法官審酌，陳男雖與被害姊妹達成和解分7年賠償，但第一期賠償金額就無法完整給付，明知姊妹未成年，犯案後造成姊妹受有梅毒傳染的身心傷害結果，不予緩刑諭知。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播