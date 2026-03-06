嘉義18歲渣男劈腿嚐禁果 害未滿16歲2姊妹染梅毒母怒告

18歲陳姓清潔工先後與未成年2姊妹發生性關係，事後2女就醫診斷染有梅毒，姊妹倆的母親憤而報警提告，嘉義地方法院法官審理，分別處有期徒刑3月及1年10月。（資料照）

18歲陳姓清潔工透過朋友介紹，認識未滿16歲少女與少女未滿14歲的妹妹，竟克制不住衝動，先後與2姊妹發生性關係，事後2女就醫診斷染有梅毒，姊妹倆的母親憤而報警提告陳男性侵。嘉義地方法院法官審理，認為陳男對14歲以上未滿16歲之女子為性交、處有期徒刑3月，又對未滿14歲之女子為性交、處有期徒刑1年10月；全案可上訴。

檢警調查，陳男經由朋友介紹先認識姊姊進而認識妹妹，陳男在2024年11月某日，在嘉義市住處與姊姊發生性關係，2025年2月至6月底，與正在交往中的妹妹，同樣在其住處發生至少10次性關係，因姊妹倆經診斷染上梅毒，姊妹的母親察覺有異報警。

嘉義地院合議庭法官審理，陳男明知姊妹倆一個未滿16歲、一個未滿14歲，思慮未成熟，沒有足夠性自主能力，竟未能克制情慾，與姊妹分別發生性關係，造成她們身心健康與人格發展不良影響，實屬不該。考量陳男犯後坦承犯行，且犯案時分別與姊姊曖昧、與妹妹為交往中情侶，未使用暴力、誘拐等手法，以及陳男高職肄業、未婚，目前從事清潔工作，月薪3萬至4萬元，經濟狀況勉持、之前未曾有故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告等情狀量刑。

雖陳男及辯護人請求給予緩刑，法官審酌，陳男雖與被害姊妹達成和解分7年賠償，但第一期賠償金額就無法完整給付，明知姊妹未成年，犯案後造成姊妹受有梅毒傳染的身心傷害結果，不予緩刑諭知。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆ ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

