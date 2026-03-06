為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    通緝犯拒檢撞警車高速逃逸 被判刑6月

    2026/03/06 15:23 記者林嘉東／基隆報導
    王姓毒品通緝犯前年遇警員駕駛巡邏車攔查，竟猛踩油門衝撞警車受損，還沿路飆速蛇行。基隆地院審結判他6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    王姓毒品通緝犯前年遇警員駕駛巡邏車攔查，竟猛踩油門衝撞警車受損，還沿路飆速蛇行。基隆地院審結判他6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市王姓毒品通緝犯前年駕車，遇警駕駛巡邏車上前攔查，不僅猛踩油門衝撞警車，致警車擦撞路邊計程車受損，還沿路飆速蛇行、闖紅燈。基隆地院審理後，依王犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他6月徒刑。

    判決指出，王男2024年9月2日凌晨3時許，駕駛租賃車行經基隆市仁愛區南榮路時，轄區南榮路派出所警員見狀駕駛巡邏車靠近準備盤查；不料，王男為了脫身，竟加速衝撞巡邏車，致警車被撞後，擦撞路旁1輛計程車而受損。

    王男肇事後並未停下，反持續在義一路等路段高速飆車、蛇行及多次闖紅燈，威脅用路人安全，最終將租賃車棄置中正路後逃逸。警方隨後循線將王男逮捕歸案。

    法官審理認為，王男僅為規避攔查，公然挑戰公權力，駕車衝撞執行勤務的員警，不僅造成公物毀損，更對大眾交通安全造成極大威脅，審酌他審理時坦承犯行，依王犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處他6月徒刑，得易科18萬元罰金。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播