通緝犯拒檢撞警車高速逃逸 被判刑6月

王姓毒品通緝犯前年遇警員駕駛巡邏車攔查，竟猛踩油門衝撞警車受損，還沿路飆速蛇行。基隆地院審結判他6月徒刑。（記者林嘉東攝）

基隆市王姓毒品通緝犯前年駕車，遇警駕駛巡邏車上前攔查，不僅猛踩油門衝撞警車，致警車擦撞路邊計程車受損，還沿路飆速蛇行、闖紅燈。基隆地院審理後，依王犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他6月徒刑。

判決指出，王男2024年9月2日凌晨3時許，駕駛租賃車行經基隆市仁愛區南榮路時，轄區南榮路派出所警員見狀駕駛巡邏車靠近準備盤查；不料，王男為了脫身，竟加速衝撞巡邏車，致警車被撞後，擦撞路旁1輛計程車而受損。

王男肇事後並未停下，反持續在義一路等路段高速飆車、蛇行及多次闖紅燈，威脅用路人安全，最終將租賃車棄置中正路後逃逸。警方隨後循線將王男逮捕歸案。

法官審理認為，王男僅為規避攔查，公然挑戰公權力，駕車衝撞執行勤務的員警，不僅造成公物毀損，更對大眾交通安全造成極大威脅，審酌他審理時坦承犯行，依王犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處他6月徒刑，得易科18萬元罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

