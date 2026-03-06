不忍梨山人睡停車場等調解 台中和平公道伯視訊、下鄉「喬事」

台中和平區調解會主席鄒盛達（左）與調解委員林秀玉（右）日前驅車直上梨山幫調解糾紛，梨山里長賴盛功（中）表示肯定。（市府提供）

最暖心「公道伯」！台中和平區公所調解委員會主席鄒盛達因看到屢有梨山民眾為了調解，前一晚就驅車下山、睡在區公所停車場，提出全國首創「視訊調解」，讓山區民眾免奔波之苦；近來再創「下鄉調解」紀錄，直接把調解委員會拉上海拔2000公尺的梨山，跟調解委員林秀玉開車往返8小時上梨山幫調解，鄒盛達說，能讓糾紛兩造調解成功、「睡得著覺」，是最有成就感之處。

各地調解委員協助化解民眾間紛爭，紓解法院訟源，常被稱「公道伯」，各區調解事務均會在區公所進行，但台中市和平區幅員廣大，不少山區居民為到梨山下的和平區公所進行調解，常須忍受舟車勞頓之苦，梨山居民下山單趟車程就要花掉4小時。

請繼續往下閱讀...

自外商公司退休的鄒盛達7年前開始參與和平區調解事務，他說，有梨山民眾為趕上午10點的調解，竟前一天就開車下山在公所停車場過夜，不忍民眾為調解奔波，提出全國首創的「視訊調解」點子，去年就成功幫住在梨山及市區民眾透過視訊順利調解。

最近又有梨山山區鄰里間的民眾糾紛，鄒盛達說，因當事人雙方年事已高，驅車下山是極大體力負荷，得知其中一人無法自行開車下山，加上近來天雨山路狀況多，考量鄰里間見面三分情，比「視訊溝通」更有溫度，他再自告奮勇「下鄉調解」，跟調解委員林秀玉開了4小時車程上梨山，順利達成使命後驅車下山，花掉一天時間。

事實上，調解委員屬無給工作，每次調解雖有1200元出席費，每個月最多支領8次，即使來回奔波8小時調解，市府並無額外補助車馬費，但鄒盛達說，很多當事人在調解前惴惴不安，他若能略盡棉薄之力讓兩造趕快成功調解，「能安心睡得著覺」，就是他最大成就感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法