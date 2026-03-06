這不是打馬賽克！彰化縣警局本部女員工全戴上墨鏡 真相曝光了

這不是打馬賽克！這是彰化縣警局送給局本部女員工的太陽眼鏡作為婦女節禮物。（彰化縣警局提供）

照片裡的女員工全戴上墨鏡，這竟然不是數位照片打馬賽克的特殊效果？原來這是彰化縣警局歡慶婦女節，致贈局本部112位女性每人一支太陽眼鏡，拿到墨鏡的人就馬上戴起來拍合照，不仔細看還以為照片的墨鏡只是貼圖做效果！

彰化縣警局表示，迎接即將到來的婦女節，特別送上局本部女性員工，每人一支寶島眼鏡經典海倫凱勒款式太陽眼鏡，同時具有百分百隔絕有害紫外線功能，再加上玫瑰花與小禮物，局長陳世煌也祝女性同仁「婦女節快樂」。

縣警局指出，彰化縣警局包括各分局在內，目前共有419位女性員工，佔縣警局全體同仁的13.7％，女警也有很大比例在外勤單位，男女執勤的強度與項目，幾乎已沒有分別，女性往往在家庭照顧工作上，承擔更多的責任。

局長陳世煌表示，他因為擔任局長，工作非常繁忙，家庭重擔幾乎都落在老婆身上，身為警察的老婆非常辛苦，而女警在工作第一線，又要兼顧家庭，辛勞程度絕對不下於男性。

彰化縣警局局長陳世煌送上玫瑰花與禮品給局本部的女性員工。（彰化縣警局提供）

歡慶婦女節，彰化縣警局送給局本部女性員工每人一支太陽眼鏡。（彰化縣警局提供）

